Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
KRITIKE

BiH trener žestoko napao Igora Štimca: Potkopava uspostavljeni suživot, drzak je i arogantan!

Banja Luka: Derbi polusezone WWin Premijer lige BiH Borac i Zrinjski
Dejan Rakita/PIXSELL
Autor
Stjepan Meleš
25.12.2025.
u 12:05

U rukama je držao Zippo upaljač na kojem je znak Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) te natpis Za dom spremni

Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac ponovno se našao u središtu pozornosti medija iz BiH nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj pozira u jakni s obilježjima Herceg-Bosne. U rukama je držao Zippo upaljač na kojem je znak Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) te natpis Za dom spremni

To je izazvalo brojne reakcije u BiH sportskoj javnosti, a oglasio se i Senad Kreso, nekadašnji igrač i trener koji je radio u Sarajevu, a većinu trenerske karijere proveo u dalekoj Aziji.

- Opet I. Š. Štimac, trener Zrinjskog, svako malo nas (ne)iznenadi svojim izjavama. Čini se da je patološki željan pažnje kada svojim nastupima želi u tolikoj mjeri privući pažnju bh. javnosti. Najnovije izjave Igora Štimca u intervjuu ponovno su privukle pozornost bh. sportske javnosti, prvenstveno navijača FK Sarajeva i FK Veleža.

Ova dva kluba sa svijetlom tradicijom nazvao je "malima", što je izravan pokušaj umanjivanja njihove vrijednosti i važnosti. Nijedan strani trener koji je radio u našim klubovima nije pokazao toliku dozu arogancije i drskosti kao I. Š.

Njegovo ponašanje karakterizira opasna kombinacija lukavstva i zlobe. Nije slučajno da je javnost ocijenila da su Štimčevo ponašanje i retorika na pozadini onoga što Dodik, Čović i njihovi ostali klimajući glavom govore, u ovom slučaju u sferi bh. nogometne stvarnosti. To jasno pokazuje da se sport koristi i kao još jedan kanal za potkopavanje već uspostavljenog suživota u BiH - napisao je Kreso na Facebooku.

Ključne riječi
nogomet Zrinjski Igor Štimac

