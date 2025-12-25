Stižu šokantna izvješća: Procurio plan SAD-a, evo gdje planiraju držati 80 tisuća migranata

Šokantna izvješća koja ovih dana stižu iz Sjedinjenih Država otkrivaju razmjere dosad neviđenog plana masovnih deportacija, koji prema upozorenjima organizacija za ljudska prava prijeti pretvaranjem migracijske politike u hladni industrijski proces lišen osnovnog ljudskog dostojanstva. Dokumenti do kojih su došli američki mediji otvaraju pitanja o granicama moći države, komercijalizaciji pritvora i usporedbi ljudskih sudbina s logističkim lancima globalnih korporacija. Nacrt dokumenta dužnosnika američke Službe za imigraciju i carine (ICE), o kojem je izvijestio The Washington Post, otkriva neviđene detalje plana agencije za provođenje masovnih deportacija korištenjem ogromnih industrijskih skladišta prenamijenjenih za pritvaranje desetaka tisuća ljudi. Dokument dolazi osam mjeseci nakon što je vršitelj dužnosti direktora ICE-a na konferenciji o sigurnosti granica izjavio da administracija Donalda Trumpa želi provoditi deportacije jednako učinkovito kao Amazonove dostave. Prema izvješću, ICE ovoga tjedna namjerava privatnim tvrtkama za pritvaranje poslati zahtjev za dostavu prijedloga.

Prijedlog poziva izvođače da sudjeluju u obnovi industrijskih skladišta diljem zemlje, od kojih bi svako moglo istodobno primiti do 10.000 pritvorenika. Riječ je o objektima koji će se vjerojatno suočavati s lošom ventilacijom, problemima kontrole klime te nedostatnom vodovodnom i odvodnom infrastrukturom. U dokumentu se navodi da ICE planira preurediti skladišta u odvojene stambene jedinice s kupaonicama i WC-ima, blagovaonicama, medicinskim jedinicama, rekreacijskim prostorima i pravnim knjižnicama. Iako agencija tvrdi da će novi objekti "maksimizirati učinkovitost, smanjiti troškove, skratiti vrijeme obrade, ubrzati premještaje te poboljšati sigurnost, dostojanstvo i poštovanje svih osoba u pritvoru ICE-a", organizacije za ljudska prava plan ocjenjuju duboko dehumanizirajućim.

Posebno upozoravaju na izjavu vršitelja dužnosti direktora iz travnja, prema kojoj se deportacije trebaju tretirati "kao posao, poput Amazon Primea, ali s ljudskim bićima". Prema planu, sedam velikih skladišta u Louisiani, Virginiji, Teksasu, Arizoni, Georgiji i Missouriju služilo bi kao takozvani pripremni centri za deportaciju, s kapacitetom od 5.000 do 10.000 ljudi po objektu. Uz to bi bilo uspostavljeno još šesnaest manjih centara, svaki kapaciteta do 1.500 pritvorenika, čime bi ukupni broj osoba u pritvoru u jednom trenutku mogao dosegnuti 80.000, u usporedbi s oko 68.000 koliko ih je bilo početkom prosinca.