Za navijače Partizana nije dopuštena prodaja ulaznica u Našicama: Zabranjena su gostujuća obilježja

Rukometaši Nexea u utorak, 14. listopada, otvaraju novu sezonu u Europskoj ligi. U prvom kolu skupine u goste im dolazi beogradski Partizan. Zanimljivo je da su ove dvije momčadi igrale prijateljsku utakmicu na turniru u Ohridu, na početku priprema za ovu sezonu. Pobijedio je Partizan s 26:24.

– Mi smo tada došli s visinskih priprema na Zlatiboru izravno na turnir dok je Partizan već bio u dobroj formi jer su ih nakon turnira čekale dvije kvalifikacijske utakmice protiv češke Karvine za ulazak u skupinu Europske lige. Sada je priča potpuno drukčija. Sad smo puno spremniji i uigraniji. Konačno smo i kompletni jer se u roster vratio kružni napadač Vučko. Vjerujem da ćemo upisati prvu pobjedu pred punom dvoranom – rekao je Krešimir Ivanković, trener Našičana.

Prošle sezone niste prošli u drugi krug Europske lige, vjerojatno je sada cilj puno veći?

– Naravno. Za godinu dana smo iskusniji, nismo mijenjali momčad, došao nam je tek poljski vratar Marcel Jastrzebski. Zanimljivo je da smo i prošle godine u prvom kolu igrati protiv prvaka Srbije, Vojvodine. Lani smo osvojili samo dva boda u skupini, igrajući dvaput neodlučeno sa španjolskom Torrelavegom. Na europsku pobjedu čekamo od 27. veljače 2024. kad smo kod kuće pobijedili Gorenje. Naša snaga je obrana, mi smo po broju primljenih pogodaka najbolja momčad na području bivše Jugoslavije, kada se pogledaju učinci u svim ligama. Prosječno primamo 23 pogotka – rekao je Krešo Ivanković.

Rukometaši Partizana s optimizmom stižu u Našice.

– Nekako smo iz sezone u sezonu, posebno s dolaskom trenera Ćirkovića, pomicali svoje granice u Europi. Imali smo se priliku ljetos sresti s Našičanima na turniru u Ohridu. U toj utakmici je bio nešto sporiji tempo, dosta čvrsta obrana, i završena je malim brojem pogodaka.To nije nešto što su oni ove sezone iskusili u domaćoj ligi. Taktiku smo pripremili, ali najvažnije je što ćemo u utorak to pokazati na terenu – rekao je Mladen Šotić, kapetan Partizana.

Rukometaši Partizana prve dvije domaće utakmice, protiv Ademara i Kadettena, morat će zbog kazne EHF-a igrati pred praznim tribinama.

– Eto, baš se dogodilo da ćemo mi biti prvi gosti gdje će smjeti biti prisutni njihovi navijači. Mislim da to nije regularno, ali što je tu je – zaključio je Ivanković.

Inače, za gostujuće navijače prodaja ulaznica za utakmicu u Našicama, ni online ni fizička, nije moguća. U dvoranu neće biti dopušteno isticanje obilježja gostujućeg kluba – dresovi, šalovi, zastave...