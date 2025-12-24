Udala se jedna od najvećih svih vremena, za vjenčanje je od sestre dobila nevjerojatan poklon

Jedna od najvećih tenisačica svih vremena, Venus Williams, izrekla je sudbonosno "da" glumcu i modelu Andreu Pretiju, i to ne jednom, već dva puta. Nakon romantične ceremonije u Italiji, par je svoju ljubav okrunio i službenim vjenčanjem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vrhunac njihove ljubavne proslave dogodio se u prosincu 2025. godine u sunčanom Palm Beachu na Floridi, gdje su nakon petodnevnog slavlja izmijenili službene zavjete. Iako su mnogi očekivali raskošnu ceremoniju s tisućama uzvanika, Venus i Andrea odlučili su se za intiman i dirljiv kraj proslave, ozakonivši svoj brak pred sucem u lokalnoj sudnici. Ovaj potez, daleko od očiju javnosti i medijske pompe, bio je savršen pečat na tjedan ispunjen smijehom, plesom i slavljem s najbližim prijateljima i obitelji, potvrđujući da je za njihovu sreću najvažnija istinska povezanost, a ne vanjski sjaj.

Ipak, put do službenog braka u Americi započeo je nekoliko mjeseci ranije, u srcu Mediterana. Par je svoju prvu, neslužbenu ceremoniju vjenčanja održao 18. rujna 2025. na čarobnom talijanskom otoku Ischia. Odabir Italije nije bio slučajan, jer je upravo ta zemlja bila kulisa nekih od najvažnijih trenutaka njihove veze. U idiličnoj Toskani, u siječnju iste godine, Andrea je zaprosio Venus, čime je njihova veza, započeta u srpnju 2024., dobila obećanje budućnosti. Ceremonija na Ischiji bila je ostvarenje njihovih snova, proslava ljubavi pod talijanskim suncem, okružena ljepotom prirode i duhom "la dolce vita". Međutim, zbog poznatih administrativnih izazova s kojima se stranci susreću prilikom sklapanja braka u Italiji, par je shvatio da će za pravnu valjanost svoje zajednice u Sjedinjenim Državama biti potrebna i druga, službena ceremonija. Ono što je mogla biti birokratska prepreka, Venus i Andrea pretvorili su u jedinstvenu priliku, odlučivši svoju ljubav proslaviti još jednom, ovoga puta na domaćem terenu.Njihova romansa, koja se odvijala relativno brzo, pokazuje dubinu i snagu osjećaja koji ih vežu. Upoznali su se sredinom 2024. godine, a kemija između sportske superzvijezde i karizmatičnog modela bila je, kako navode bliski izvori, trenutačna. U svega šest mjeseci, njihova je veza prerasla u čvrstu odluku o zajedničkom životu, što je kulminiralo zarukama u jednom od najromantičnijih dijelova svijeta.Proslava na Floridi bila je sve samo ne obična. Trajala je punih pet dana, a za uzvanike je bio pripremljen bogat program ispunjen različitim aktivnostima koje su slavile ljubav mladenaca. Iako detalji nisu u potpunosti otkriveni javnosti, može se pretpostaviti da je događaj uključivao sve od opuštenih druženja na plaži i luksuznih večera do tematskih zabava koje su odražavale interese i stil sretnog para. Palm Beach, poznat kao igralište za bogate i slavne, pružio je savršenu pozadinu za ovaj maratonski događaj. Venus je za Vogue rekla da joj je sestra Serena poklonila jahtu, na kojoj je ugostila neke od gostiju. Andrea Preti možda nije globalno poznato ime poput njegove supruge, ali u svijetu mode i filma izgradio je zavidnu karijeru. Kao uspješan model, krasio je naslovnice brojnih časopisa i nosio revije najprestižnijih svjetskih dizajnera, dok je u glumačkim vodama ostvario nekoliko zapaženih uloga, prvenstveno u talijanskoj kinematografiji.Inače, proslavljenu tenisačicu uskoro očekuje početak nove sezone. Venus nije igrala izvan Amerike od Wimbledona 2023, a prvi turnir u 2026. igrat će na Novom Zelandu. Trenutačno je 148. na svjetskoj listi, pa će joj za Australian Open trebati pozivnica.