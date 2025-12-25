Majka se javila s tužnom pričom o devetogodišnjem sinu, onda se javila slovenska legenda i oduševila ih

Sloveniju je nedavno potresla priča jedne majke o tome kako su joj stariji dječaci istuklu devetogodišnjeg sina i ukrali mu nogometnu loptu.

- Obraćam se svima koji su danas između 14:40 i 15 sati bili na autobusnom kolodvoru u Kopru, kod banke, i koji su možda vidjeli kako su stariji dječaci na biciklima ukrali nogometnu loptu devetogodišnjem dječaku. Dječaci su došli do lopte i, kada je sin trebao zatražiti da mu je vrate, rekli su mu da će mu je dati natrag. No čim im se približio, pretukli su ga poput huligana i odnijeli loptu sa sobom - ispričala je za Radio Capris:

- Sin je bio u šoku, a upravo tada stigao je autobus kojim se vraćao kući, pa nije znao što učiniti. Osjeća se jako loše jer je uopće ponio loptu u školu, a još više zbog toga što je prevaren. Sve koji su možda svjedočili ovom incidentu ljubazno molim da nam pomognu pronaći loptu, koja mu jako mnogo znači - dodala je.

Ova vijest brzo se proširila slovenskim javnim prostorom, a na kraju je stigla i do legendarnog reprezentativca te zemlje, Josipa Iličića. On je odmah reagirao zajedno sa svojim klubom Koprom te su kontaktirali majku te nju i sina ugostili na stadiona, a usput im poklonili loptu s Iličićevim potpisom.

Iličić se u slovenski nogomet vratio 2022. nakon što je 12 godina proveo igrajući u Italiji za Palermo, Fiorentinu i Atalantu. Prvo je bio član Maribora, a prošlog ljeta pridružio se Kopru. Za slovensku reprezentaciju postigao je 17 golova u 86 nastupa.