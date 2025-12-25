Ukrajina silovito napala Rusiju: Oboreno 16 dronova, ciljali na stratešku tvornicu

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je jučer, 24. prosinca, da je još jedan dron koji je letio prema ruskoj prijestolnici oboren, čime je ukupan broj dronova koje je navodno oborila moskovska protuzračna obrana narastao na 16. Dodao je da hitne službe rade na mjestu gdje su pali ostaci drona, piiše Kyiv Independent.

Ministarstvo obrane Rusije tvrdilo je da su između 13:00 i 20:00 sati po moskovskom vremenu 24. prosinca njihovi sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona. Prema priopćenju ministarstva, 46 dronova oboreno je iznad ruskog Belgorodskog okruga, 42 iznad Brjanskog okruga i 15 iznad Kaluzhskog okruga.

Noću 24. prosinca, Ukrajina je pogodila tvornicu sintetičke gume u ruskom Tulskom okrugu, izvijestilo je Glavno stožerstvo Oružanih snaga Ukrajine. Tvornica, smještena u gradu Efremovu, proizvodi sintetičku gumu i polimere dvostruke namjene koji se koriste za gume vojnih vozila, oklopnih transportera i drugih vojnih aplikacija, što je čini strateški značajnim ciljem.