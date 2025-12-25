Naši Portali
DRAMA IZNAD MOSKVE

Ukrajina silovito napala Rusiju: Oboreno 16 dronova, ciljali na stratešku tvornicu

Ukrainian servicemen operate a Darts strike drone at their position near a front line in Donetsk region
Sofiia Gatilova/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 09:49

Prema priopćenju ministarstva, 46 dronova oboreno je iznad ruskog Belgorodskog okruga, 42 iznad Brjanskog okruga i 15 iznad Kaluzhskog okruga.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je jučer, 24. prosinca, da je još jedan dron koji je letio prema ruskoj prijestolnici oboren, čime je ukupan broj dronova koje je navodno oborila moskovska protuzračna obrana narastao na 16. Dodao je da hitne službe rade na mjestu gdje su pali ostaci drona, piiše Kyiv Independent. 

Ministarstvo obrane Rusije tvrdilo je da su između 13:00 i 20:00 sati po moskovskom vremenu 24. prosinca njihovi sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona. Prema priopćenju ministarstva, 46 dronova oboreno je iznad ruskog Belgorodskog okruga, 42 iznad Brjanskog okruga i 15 iznad Kaluzhskog okruga.

Noću 24. prosinca, Ukrajina je pogodila tvornicu sintetičke gume u ruskom Tulskom okrugu, izvijestilo je Glavno stožerstvo Oružanih snaga Ukrajine. Tvornica, smještena u gradu Efremovu, proizvodi sintetičku gumu i polimere dvostruke namjene koji se koriste za gume vojnih vozila, oklopnih transportera i drugih vojnih aplikacija, što je čini strateški značajnim ciljem.

HE
Hecim
10:29 25.12.2025.

Kad Rusi objave da su srusili 132 ukrajinska drona, to izmedju redaka znaci, oborili smo oko 50, 70 nas je pogodilo, ali i to cemo reci da smo oborili, samo su nas eto krhotine oborenih ukrajinskih dronova tu i tamo pogodile i unistile ponesto vrijedno kojih nekoliko stotina mil. $! Tu vrijednost napravljene stete cemo jasno presutjeti.

RE
reborn
10:54 25.12.2025.

Rusi uvijek sruše sve projektile. Neke pogode PZO sustavima, neke avionima, neke brodovima, neke helikopterima koji nisu ni poletjeli, a neke zgradama i spremnicima rafinerija... Uglavnom, ni jedan dron ne preživi...

Avatar pikota
pikota
10:29 25.12.2025.

Znači, pobjeda je blizu?

