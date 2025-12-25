Prvi sustavi protiv dronova spremni, no Poljsku plaši jedna stvar: Što to gradi Bjelorusija na drugoj strani granice?

Poljska je postavila prvi skup obrambenih sustava protiv dronova na novi promatrački toranj u Ozieranyjima, blizu granice s Bjelorusijom, kao dio strategije za povećanje sigurnosti zbog rastućih prijetnji bespilotnih letjelica. Ova mjera dolazi u sklopu šire inicijative za jačanje poljsko-bjeloruske granice, dok više od 6000 vojnika, graničara i policajaca ostaje na dužnosti tijekom božićnih blagdana, osiguravajući sigurnost zemlje.

Ministar unutarnjih poslova i uprave Marcin Kierwiński posjetio je toranj u Ozieranyjima zajedno s premijerom Donaldom Tuskem, gdje je istaknuo važnost novog sustava. "Ovaj toranj je ključan jer na njemu postavljamo prvi klaster topničkog obrambenog sustava za zaštitu granice. Već u siječnju bit će operativan", izjavio je Kierwiński. Toranj je jedan od pet novih objekata izgrađenih posljednjih mjeseci uz rijeke Svisloch i Istoczanka, piše Euronews.

Premijer Tusk naglasio je predanost više od 4000 vojnika i nekoliko stotina graničara i policajaca koji će Badnjak provesti na granici. "Zahvaljujući njihovoj službi, svi ostali mogu sigurno slaviti Božić u svojim domovima“, rekao je Tusk, dodavši da će ukupno preko 6000 ljudi biti angažirano na granici tijekom blagdana. Kierwiński je izvijestio da je ove godine spriječeno gotovo 30.000 pokušaja ilegalnog prelaska granice, što pokazuje ozbiljnost sigurnosnih izazova.

Unatoč pojačanim sigurnosnim mjerama, humanitarna situacija na granici ostaje teška. Poljska granična straža i Tužiteljstvo potvrdili su do srpnja 2025. najmanje 10 pronađenih tijela stranaca, dok organizacija We Are Monitoring navodi 14 slučajeva tijekom godine. Anonimni aktivist iz Podlasia rekao je za Euronews da migranti, unatoč dogovorima bjeloruskih vlasti, ne mogu dobiti privremenu zaštitu niti prijeći granicu.

Sigurnosne napetosti dodatno su potaknute izvješćima o mogućim vojnim aktivnostima Bjelorusije. Oporbena organizacija BELPOL objavila je da se u Slutskoj regiji, oko 60 kilometara od Minska, gradi tvornica oružja pod nazivom „Učastok“. Tvornica, čija se izgradnja očekuje do prosinca 2026., navodno će proizvoditi topničko i raketno streljivo sovjetskih kalibara (122 mm i 152 mm), uz ovisnost o uvozu tehnologije i sirovina iz Rusije i Kine. Prema BELPOL-u, primarni kupac ovog streljiva bit će Rusija, što dodatno zabrinjava Poljsku i susjedne zemlje. Poljska vlada nastavlja upozoravati na prijetnje ilegalnih migracija i potencijalnih vojnih aktivnosti Bjelorusije, dok aktivisti pozivaju na rješavanje humanitarne krize.