Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
RASTUĆE PRIJETNJE

Prvi sustavi protiv dronova spremni, no Poljsku plaši jedna stvar: Što to gradi Bjelorusija na drugoj strani granice?

Poljska
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.12.2025.
u 10:28

Ova mjera dolazi u sklopu šire inicijative za jačanje poljsko-bjeloruske granice, dok više od 6000 vojnika, graničara i policajaca ostaje na dužnosti tijekom božićnih blagdana, osiguravajući sigurnost zemlje

Poljska je postavila prvi skup obrambenih sustava protiv dronova na novi promatrački toranj u Ozieranyjima, blizu granice s Bjelorusijom, kao dio strategije za povećanje sigurnosti zbog rastućih prijetnji bespilotnih letjelica. Ova mjera dolazi u sklopu šire inicijative za jačanje poljsko-bjeloruske granice, dok više od 6000 vojnika, graničara i policajaca ostaje na dužnosti tijekom božićnih blagdana, osiguravajući sigurnost zemlje.

Ministar unutarnjih poslova i uprave Marcin Kierwiński posjetio je toranj u Ozieranyjima zajedno s premijerom Donaldom Tuskem, gdje je istaknuo važnost novog sustava. "Ovaj toranj je ključan jer na njemu postavljamo prvi klaster topničkog obrambenog sustava za zaštitu granice. Već u siječnju bit će operativan", izjavio je Kierwiński. Toranj je jedan od pet novih objekata izgrađenih posljednjih mjeseci uz rijeke Svisloch i Istoczanka, piše Euronews.

Premijer Tusk naglasio je predanost više od 4000 vojnika i nekoliko stotina graničara i policajaca koji će Badnjak provesti na granici. "Zahvaljujući njihovoj službi, svi ostali mogu sigurno slaviti Božić u svojim domovima“, rekao je Tusk, dodavši da će ukupno preko 6000 ljudi biti angažirano na granici tijekom blagdana. Kierwiński je izvijestio da je ove godine spriječeno gotovo 30.000 pokušaja ilegalnog prelaska granice, što pokazuje ozbiljnost sigurnosnih izazova.

Unatoč pojačanim sigurnosnim mjerama, humanitarna situacija na granici ostaje teška. Poljska granična straža i Tužiteljstvo potvrdili su do srpnja 2025. najmanje 10 pronađenih tijela stranaca, dok organizacija We Are Monitoring navodi 14 slučajeva tijekom godine. Anonimni aktivist iz Podlasia rekao je za Euronews da migranti, unatoč dogovorima bjeloruskih vlasti, ne mogu dobiti privremenu zaštitu niti prijeći granicu.

Sigurnosne napetosti dodatno su potaknute izvješćima o mogućim vojnim aktivnostima Bjelorusije. Oporbena organizacija BELPOL objavila je da se u Slutskoj regiji, oko 60 kilometara od Minska, gradi tvornica oružja pod nazivom „Učastok“. Tvornica, čija se izgradnja očekuje do prosinca 2026., navodno će proizvoditi topničko i raketno streljivo sovjetskih kalibara (122 mm i 152 mm), uz ovisnost o uvozu tehnologije i sirovina iz Rusije i Kine. Prema BELPOL-u, primarni kupac ovog streljiva bit će Rusija, što dodatno zabrinjava Poljsku i susjedne zemlje. Poljska vlada nastavlja upozoravati na prijetnje ilegalnih migracija i potencijalnih vojnih aktivnosti Bjelorusije, dok aktivisti pozivaju na rješavanje humanitarne krize. 

Trump izazvao bijes novim potezom: 'Moramo imati Grenland radi nacionalne sigurnosti'

Ključne riječi
Bjelorusija dronovi Poljska

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar papigagolog
papigagolog
11:14 25.12.2025.

Rade na svojemu teritoriju što im je volja.

LU
Luftballons
11:55 25.12.2025.

Ova novinarka očito nikad nije bila u Belarus, pa ne zna što i tko prijeti.Prepisani članak propagande, nula bodova

Avatar AFUERA
AFUERA
12:07 25.12.2025.

Polja i su poznati po prevarama i kradji..krscanstvo nema sta

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!