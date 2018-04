Kovaču ugovor života: Procurilo koliko će zarađivati

Niko Kovač će 1. srpnja klupu Eintrachta zamijeniti onom Bayerna. S bavarskim velikanom potpisao je ugovor na tri godine.

Bit će to Kovačev ugovor života, a njemački mediji pišu da će zarađivati pet do šest milijuna eura godišnje. Bit će do tri do četiri puta više nego u Frankfurtu gdje je godišnje zarađivao 1,5 milijuna eura.

Manje je to nego što su zarađivali njegovi prethodnici jer Guardiola je u tri sezone inkasirao 51 milijun eura, Ancelotti je imao ugovor na 12 milijuna eura godišnje, dok Heynckes mjesečno zaradi milijun eura.

S plaćom u Bayernu Niko će biti u rangu Zinedine Zidanea koji u Realu zarađuje preko pet milijuna eura.

Međutim, još je daleko to od tri najplaćenija svijeta, Guardiole koji u Cityju godišnje u džep pospremi 20 milijuna eura, Josea Mourinha kojeg Manchester United plaća 14 milijuna eura po sezoni, te Arsenalovog Arsenea Wengera čija su primanja 10,5 milijuna eura godišnje.