Čik je otkrio igrače Bayerna, a Herr Branko Zebec sve ih je naučio igrati nogomet

Niko Kovač će biti treći hrvatski trener na klupi Bayerna, nakon Zlatka Čajkovskog Čika i Branka Zebeca. I nikad nijedan hrvatski trener nije trenirao veći klub od Bayerna. No očito je veza Bayerna i Hrvata čvrsta. I danas bivši igrači Bayerna lijepo govore o našim trenerima. – Zebec je bio najbolji trener, ja boljega nisam vidio. Nije to sad zbog naše generacije 1967. koju je vodio do finala Kupa velesajamskih gradova, trofeja, on je jednostavno bio čudo. Znate, dolazili su treneri Juventusa, Milana i ostalih k nama u hotel i pitali Zebeca: “Kako vi to trenirate kad igrate tako dobro?”

Beckenbauer je volio Zebeca

Branko im je hladno rekao: “Treniramo koliko je potrebno za ovakvo natjecanje” – kazao nam je o Zebecu legendarni Zlatko Škorić Žoga koji je također bio u Bayernu, doduše pod Lattekom, a sa Zebecom je, osim u Dinamu, radio i u Stuttgartu.

– Veliki je trag Branko ostavio u Bayernu, ali i gdje god je radio. Kad sam pitao legende Bayerna o Čiku i Branku, rekli su mi: Čik nas je otkrio, Herr Branko naučio nas je igrati nogomet. Pitajte Franza Beckenbauera tko je najbolji trener, siguran sam da će reći da je to bio Zebec – kaže Žoga.

A da je tako, nedavno je to potvrdila i supruga Branka Zebeca – Dušica. Pokazala je Beckenbauerove izjave o tome.

– U karijeri sam radio s velikim trenerima, vježbali su me Udo Lattek, Ernst Happel, ali Zebec je bio najveći – rekao je Beckenbauer. Podsjetimo, Zlatko Čajkovski 1963. preuzeo je Bayern, uveo ga u prvu ligu i s njime dva puta osvajao kup te jednom Kup pobjednika kupova. U tadašnjoj momčadi bili su Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller... još kao klinci. Branko Zebec doveo je Dinamo do finala Kupa velesajamskih gradova, plave je u finalu vodio Ivica Horvat. Godinu kasnije došao je u Bayern i 1969. postao prvak.

Nije lako doći poslije Juppa

Bayern je na to čekao 37 godina, a iste je godine osvojio i njemački kup, bila je to prva dvostruka kruna u povijesti Bundeslige. S Bayernom je osvojio i europski Kup pobjednika kupova. Niko Kovač je, očito, treći Hrvat koji će na klupu bavarskog giganta. – Ako je Bayern izabrao Niko Kovača, onda to nije napravio slučajno, bio je njihov igrač, vjerujte da su ga do detalja analizirali i kao trenera, vjerojatno i s njim puno puta razgovarali. Meni to nije iznenađenje ni nekakvo čudo, Niko je ozbiljan dečko i mogu mu samo poželjeti puno sreće. Jer, nije lako doći nakon velikog Juppa Heynckesa, pa čovjeka su vraćali iz mirovine i opet je pokazao kakav je trener – zaključio je Škorić.