Španjolci objavili senzaciju: Modrić odabrao novi klub

Real Madrid na ljeto će napraviti rekonstrukciju momčadi zbog razočaravajuće sezone u Primeri.

Jedan od igrača koji će napustiti klub bit će i Luka Modrić, za kojeg interes pokazuju Arsenal i Liverpool, piše Diario Gol.

Modrić je već navodno odabrao da karijeru želi nastaviti na Anfieldu, gdje će ga dočekati suigrač iz reprezentacije Dejan Lovren.

Redsi će za njega platiti 60 milijuna eura, ističu Španjolci. Inače, Modrić već ima iskustvo igranja u Premier ligi jer je od 2008. do 2012. nosio dres Tottenhama.

Iza Modrića je 250 utakmica u dresu Reala, te čak 13 trofeja, pa dolazimo do nevjerojatnog podatka da je s kraljevskim klubom osvajao trofej svakih 19 utakmica.

