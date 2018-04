Ovim potezom Niko Kovač 'kupio' je Bayern i oduševio cijeli svijet

Kada je Niko Kovač u ožujku 2016. godine preuzeo Eintracht iz Frankfurta, Večernji list napisao je da je legendarnom vatrenom to prva stepenica na putu prema klupi Bayerna. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo, a razloga zbog čega ga je bavarski gigant angažirao je nekoliko.

Prvi, a ujedno i glavni, jest Kovačev neupitni trenerski talent kojeg je prezentirao u Eintrachtu. Niko je klub preuzeo u izuzetno teškoj situaciji, bio je na 16. mjestu, a igrači su bili potpuno izgubljeni jer su nanizali sedam uzastopnih poraza.

U klubu su mu postavili jasne ciljeve: spasiti klub od ispadanja, a u narednim sezonama držati se oko sredine ljestvice i ne dovesti se u situaciju da do zadnjeg kola moraju drhtati. Hrvatski stručnjak primio se posla, uveo neke revolucionarne ideje, kako su to nazvali njegovi igrači, spasio klub u toj prvoj sezoni, a već sad od njega stvorio pretendenta na mjesto koje vodi u Ligu prvaka.

Bayern je to sve promatrao sa strane i vidjevši koliko je njihov bivši igrač talentiran i predan poslu odlučio ga dovesti na klupu svoje momčadi.

No, trenerski dar samo je jedna karakteristika koju su gledali. Bayern je, naime, klub poznat po tome što u svojim redovima ne trpi 'iščašeno' ponašanje i ponaša se gospodski. Zbog toga su, vjerujte, gledali i kakav je karakter osobe koju dovede na klupu. A Niko je i u tom segmentu položio ispit.

Kao igrač bio je beskompromisni borac koji je dresove svojih klubova, a posebno dres hrvatske reprezentacije uvijek natopio znojem, predaja ili opuštanje njemu nikad nisu bile opcije.

No, i u svojoj kratkoj trenerskoj karijeri jednim je potezom toliko oduševio da su mu se naklonili prije svih Nijemci, a zatim i svi ostali. Taj potez obišao je brojne svjetske medije.

Riječ je o anegdoti iz prve njegove sezone na klupi Eintrachta. Tada je njegov klub u doigravanju za prvu ligu odmjerio snage s Nürnbergom, klubom koji je imao odličnu sezonu u drugoj ligi. Prva utakmica igrana je u Frankfurtu i završila je 1:1, da bi u uzvratu, pred punim stadionom Kovačeva momčad pobijedila 1:0 i ostala u elitnom društvu. Igrači Eintrachta slavili su sa svojim navijačima, hrvatski stručnjak im je čestitao, ali je vidio kako su igrači protivničke momčadi popadali na travnjak te uplakani tugovali zbog neuspjeha. Niko je prekinuo slavlje i otišao do igrača Nürnberga. Tješio ih je, grlio i govorio da mogu biti ponosni na cijelu sezonu te da će drugi put biti bolje.

- Iskreno mi ih je žao, znam koliko je to teško za njih. Nitko ne zaslužuje ovakav osjećaj, rekao je Kovač nakon utakmice, a taj je potez oduševio Nijemce u toj mjeri da su mu uručili godišnju nagradu za fair play.

- Čini me to ponosnim i sretnim. Ipak, volio bih istaknuti da bi prema mome mišljenju trebalo biti normalno da se pokazuje ljudskost na terenu. Važno je da treneri budu uzor za sportaše, ali i za sve druge. Morate suosjećati s drugima kada izgube odlučujuće utakmice. Moj stav je jednostavan, rekao je Kovač nakon što mu je uručena nagrada.

Čelnicima Bayerna to nije promaknulo, i oni su se uvjerili o kakvoj se ljudskoj veličini radi. A kada su u nadolazećim sezonama vidjeli kako posjeduje i veliki trenerski potencijal, u ruke su mu odlučili povjeriti mega-momčad. I ne sumnjamo da će Niko to sjajno iskoristiti, a mi mu želimo sreću i dug i uspješan boravak na klupi svjetskog velikana. To je ogromna stvar za njega, ali i za našu Hrvatsku.