BOŽIĆNI MARATON

Spursi pobijedili Oklahomu i treći put: Veliki preokret u New Yorku

26.12.2025.
u 08:45

Bila je to treća uzastopna pobjeda Spursa protiv Oklahome koja je ove sezone izgubila samo pet utakmica

Dok se u većini sportova i liga za Božić miruje, NBA i ove godine nudi klasični Christmas Day maraton s pet utakmica. U prvim dvobojima NY Knicksi su pobijedili Cleveland sa 126-124, dok su San Antonio Spursi na gostovanju bili bolji od prvaka Oklahoma City Thundera sa 117-102.

Tradicija je započeta 1947. godine, a od 2008. na Božić se igra pet utakmica raspoređenih od poslijepodneva do ranih jutarnjih sati po europskom vremenu.

Dalic

Program su otvorili Knicksi i Cavsi, a pred 19.812 gledatelja u Madison Square Gardenu slavili su domaćini pobjedivši treću godinu u nizu na Božić.

Gosti su na ulazu u posljednju četvrtinu vodili sa čak 17 razlike (103-86), no uslijedio je veliki preokret Knicksa. Tri i pol minute prije kraja domaćin je izjednačio na 113-113. Cavsi bježe na+4 (117-113), da bi New York serijom 5-0 stigao do vodstva 118-117. U posljednju minutu ušlo se s +2 za Knickse, a 27 sekundi proje kraja Karl-Anthony Town je položio za 123-119. Do kraja susreta NY je obranio prednost za 21. pobjedu sezone uz devet poraza, dok je Clevalend na skoru 17-15.

Knickse su do pobjede predvodili Jalen Brunson sa 34 koša i Jordan Clarkson sa 25 koševa. Odličan je bio, posebno u posljednjoj četvrtini, Tyler Kolek sa 16 koševa i devet asistencija. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Donovan Mitchell sa 34 koša, sedam skokova i šest asistencija, dok je Darius Garland dodao 20 poena i 10 asistencija.

U ogledu aktualnih NBA prvaka Oklahoma City Thundera i San Antono Spursa slavili su gosti sa 117-102. Bila je to treća uzastopna pobjeda Spursa protiv Oklahome koja je ove sezone izgubila samo pet utakmica.

Domaćin je bolje otvorio susret i vodio je veći dio prve četvrtine. No, Spursi su ipak dobili uvodnu četvrtinu sa 41-36. Gosti su na poluvremenu imali +9, a na kraju treće četvrtine velikih 16 razlike (95-79). U posljednjoj dionici San Antonio je uspio sačuvati veliko vodstvo.

Najefikasniji u pobjedničkim redovim bili su De'Aaron Fox sa 29 koševa, Victor Wembanyama sa 19 koševa i 11 skokova, te Stephon Castle sa 19 koševa i sedam asistencija. Kod domaćina najefikasniji je bio Shai Gilgeous-Alexander sa 22 koša i šest skokova, ali je u drugom dijelu bio "nevidljiv". Isaiah Hartenstein je dodao 13 koševa i 12 skokova.

Oklahoma vodi na Zapadu sa 26 pobjeda i pet poraza, dok je San Antonio drugi sa 23-7.

