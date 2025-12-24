Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PREVISOKA CIJENA

Osječani ne prestaju s lovom na pojačanja: Žele i hit-igrača HNL-a

Vukovar i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 18:13

Kolumbijskog ofenzivnog veznjaka Transfermarkt cijeni na 850 tisuća eura

Osijek se trenutačno nalazi na posljednjoj poziciji u hrvatskom nogometnom prvenstvu sa samo 14 bodova iz 18 utakmica. Dosad su ostvarili samo dvije pobjede, osam remija i isto toliko poraza. Momčad se nalazi u teđkoj situaciji i potrebna su im pojačanja žele li i sljedeće sezone zadržati prvoligaški status.

Na tome počinje žustro raditi su tako Osječani doveli iskusnog defenzivca Bornu Barišića do kraja sezone, a Sportske novosti sada pišu i kako se radi na pojačanju u napadu. Prva meta navodno je sjajni Kolumbijac Robin Gonzalez, 27-godišnji član Vukovara. On je u prvom dijelu sezone zabio šest golova i dodao dvije asistencije te je najzaslužniji što se momčad Silvija Čabraje trenutačno nalazi ispred Osijeka na prvenstvenoj ljestvici s bodom više.

Dalic

Problem je što Vukovar za njegove usluge traži odštetu od milijun eura, koliko Osijek u ovome trenutku ne može platiti, a i Vukovarci zasigurno ne bi voljeli prodati najboljeg igrača direktnom konkurentu u borbi za ostanak. Ipak, financijska situacija u klubu nije bajna pa bi do Gonzalezovog odlaska i dalje moglo doći, ukoliko stigne zadovoljavajuća ponuda.

Kolumbijskog ofenzivnog veznjaka Transfermarkt cijeni na 850 tisuća eura, a s obzirom da mu ugovor traje još godinu i pol dana, čini se da cijena koju su Vukovarci izvisili i nije prevelika.
Ključne riječi
HNL vukovar 91 NK Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Predsjednik Republike Zoran Milanovi? uru?io je odlikovanja i priznanja
Video sadržaj
4
GODIŠNJA SKUPŠTINA

Hajduk zaključio 2025. godinu u plusu: Evo koliko plus iznosi i što kaže predsjednik Bilić

- Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj. Nismo ga osvojili. Nismo se plasirali u skupinu Konferencijske lige. Rashodi opet uvjetno zeleno svjetlo. Važno je nastaviti na unaprjeđivanju rada Akademije. Aktivna borba za prvo mjesto donekle zadovoljava, borba do zadnjeg kola može donekle zadovoljiti - rekao je Pavasović Visković

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!