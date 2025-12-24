Osječani ne prestaju s lovom na pojačanja: Žele i hit-igrača HNL-a

Osijek se trenutačno nalazi na posljednjoj poziciji u hrvatskom nogometnom prvenstvu sa samo 14 bodova iz 18 utakmica. Dosad su ostvarili samo dvije pobjede, osam remija i isto toliko poraza. Momčad se nalazi u teđkoj situaciji i potrebna su im pojačanja žele li i sljedeće sezone zadržati prvoligaški status.

Na tome počinje žustro raditi su tako Osječani doveli iskusnog defenzivca Bornu Barišića do kraja sezone, a Sportske novosti sada pišu i kako se radi na pojačanju u napadu. Prva meta navodno je sjajni Kolumbijac Robin Gonzalez, 27-godišnji član Vukovara. On je u prvom dijelu sezone zabio šest golova i dodao dvije asistencije te je najzaslužniji što se momčad Silvija Čabraje trenutačno nalazi ispred Osijeka na prvenstvenoj ljestvici s bodom više.

Problem je što Vukovar za njegove usluge traži odštetu od milijun eura, koliko Osijek u ovome trenutku ne može platiti, a i Vukovarci zasigurno ne bi voljeli prodati najboljeg igrača direktnom konkurentu u borbi za ostanak. Ipak, financijska situacija u klubu nije bajna pa bi do Gonzalezovog odlaska i dalje moglo doći, ukoliko stigne zadovoljavajuća ponuda.

Kolumbijskog ofenzivnog veznjaka Transfermarkt cijeni na 850 tisuća eura, a s obzirom da mu ugovor traje još godinu i pol dana, čini se da cijena koju su Vukovarci izvisili i nije prevelika.