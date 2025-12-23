Naši Portali
EMOTIVAN ISTUP

Bjelica se skoro rasplakao: Udarili su na svoje dijete i napisali objavu koje se ja danas sramim

MaxSport screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.12.2025.
u 13:39

Bjelica je vodio Osijek 2022. kada je ispao iz pretkola Konferencijske lige, a onda ga je Kohorta okrivila za ispadanje i označila ga glavnim krivcem

Hrvatski trener Nenad Bjelica gostovao je u emisiji MaxSporta Druga strana medalje kod Valentine Miletić. Pričao je o razdoblju u Osijeku i situacije u kojoj mu je najvatrenija navijačka skupina Kohorta okrenula leđa. Bjelica je vodio Osijek 2022. kada je ispao iz pretkola Konferencijske lige, a onda ga je Kohorta okrivila za ispadanje i označila ga glavnim krivcem.

- Shvaćao sam ja već njihovu neambicioznost, sve mi je to bilo jasno. Ali da će se okrenuti u korist nekoga kome je Osijek u peti, protiv djeteta... Ja sam dijete Osijeka, volim Osijek, ja sam Osječanin - rekao je Bjelica koji je u jednom trenutku bio na rubu suza. 

- Ja sam dvaput odlazio iz Osijeka za odštetu. S Osijekom sam bio jedini igrač koji je bio najbolji hrvatski nogometaš. Kad je Kohorta pravila svoje prostorije u Tvrđi, platio sam joj grijanje. Plaćao sam dva autobusa kad su išli u Prag. Nalazio sam se s Kohortom te dvije godine. Dva, tri puta smo se našli i razgovarali.

- I da udariš na svoje dijete, to mi nije više bila mokra krpa u lice nego nož u srce. Svoje dijete koje je u dvije godine napravilo rekordne rezultate u povijesti NK Osijeka. Osijek u bivšoj državi i u Hrvatskoj nikad nije bio drugi i ti napišeš priopćenje kojeg se ja dan danas sramim. Tu je bilo jako puno suradnje s određenim strujama koje su bile jako bliske klubu - poručio je Bjelica. 

HNL Osijek kohorta Nenad Bjelica

Avatar Castro
Castro
14:07 23.12.2025.

Razumijem ga i ima pravo.

