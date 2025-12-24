Bivši kapetan Hajduka: Ovakav rastanak s klubom me uvrijedio, smeta me s ljudske strane

Bivši vatreni Lovre Kalinić iza sebe ima bogatu karijeru, obilježenu dugačkim angažmanom u Hajduku, ali i inozemnim epizodama koje nisu ispunile njegova očekivanja. Ukupno je za splitske bijele skupio 213 nastupa, a Poljud je prvi put napustio 2017. godine kada je otišao u belgijski Gent.

Zadnji povratak u Hajduk trebao je označiti mirnu završnicu karijere, no stvari se nisu razvijale prema planu. Kalinić u posljednjem razdoblju nije bio prvi izbor, ali se nadao da će ostati u klubu u nekoj drugoj funkciji.

- To je bila jedna od ideja u mom povratku nakon ozljede. Plan je bio da budem uz Silića, ali nije se plan realizirao. U redu, ne zamjeram nikome ništa. Jednostavno se nije dogodilo - rekao je bivši reprezentativni vratar u razgovoru za Germanijak.

- Nisam osjetio sa klupske strane želju za nastavkom suradnje. I onda smo se razišli. Mislim da je korektno, premda sigurno da ostaje žal da se nakon svih tih godina doslovno ispraćaš na takav način. Kao jedan od mnogih. Malo me onako s ljudske strane zasmetalo, uvrijedi, ali pomirio sam se s tim, Takav je život. Imam preko 200 službenih utakmica. Ali, u redu, prošlo je kako je prošlo - zaključio je Kalinić.