VELIKO PRIZNANJE

Kakav uspjeh za hrvatsku sutkinju: Proglašena je jednom od najboljih svjetskih sutkinja

UEFA Women's Euro 2025 - Group D - Netherlands v France
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 08:00

Ova rođena Križevčanka je krajem svibnja sudila najveći dvoboj svoje karijere - finale Lige prvakinja između ženskih ekipa Arsenala i Barcelone

Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasila je hrvatsku sutkinju Ivanu Martinčić trećom najboljom nogometnom sutkinjom u protekloj godini.

Martinčić je zauzela treću poziciju sa 67 bodova. Talijanka Maria Sole Ferrieri Caputi je proglašena najboljom sakupivši 97 bodova, dok je Francuskinja Stephanie Frappart druga sa četiri boda manje.

Dalic

Ova rođena Križevčanka je krajem svibnja sudila najveći dvoboj svoje karijere - finale Lige prvakinja između ženskih ekipa Arsenala i Barcelone. U srpnju je sudila i polufinale ženskog EURO-a između Engleske i Italije.

Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a od 2014. je na FIFA-inoj listi. Prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu muške prve lige HNL-a kao glavna sutkinja na okršaju između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.
sutkinja Ivana Martinčić

