Ikona HNL-a i plavih za VL: Protivnici u Europi boje se Dinama, a sada ću vam reći i zašto je tako

Ivan Tomečak, iskusni 35-godišnji desni bek hrvatskog drugoligaša Rudeša, iza sebe ima iznimno bogatu karijeru, a uzevši u obzir temu Dinamovih uspješnih ovosezonskih europskih nastupa i nadolazeću ligašku utakmicu s Lokomotivom, idealan je sugovornik jer je sve to i sam iskusio. S Tomečakom smo prvo prokomentirali 3:1 pobjedu Dinama protiv Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europske lige.

– Vrhunska utakmica. Jako je važno da su brzo reagirali nakon primljenog gola i okrenuli utakmicu u svoju korist. Nakon toga je sve bilo samo odrađivanje, ukrali su stvarno dominantno po meni. Očekivao sam da će biti teže, ali stvarno su bili dominantni, iznad mojih očekivanja.

Europski i moćno

Kako vam općenito ove sezone izgleda novi Dinamo?

– Nisam očekivao da će ovako brzo sve pohvatati, pogotovo zbog toga što je klub naglo ostao bez nekog kostura. U takvim situacijama zna biti dosta nezgodno, ali Dinamo se odlično prilagodio. I igrači iz prvog plana, kao i igrači koji uđu u igru, svi su stvarno na iznimno visokoj razini. Izgledaju europski i moćno, imaju glavu i rep. Tko god da igra, koliko god da igra, svi su gladni uspjeha.

Za prvu momčad Dinama igrali ste od 2008. do 2013. godine. U tom razdoblju Dinamo se počeo vraćati u skupine Lige prvaka, ali je generalno u europskim skupinama (i u Ligi prvaka i u Europskoj ligi) upisivao poraze, tek tu i tamo koju pobjedu i remi. Danas je Dinamo renomirana europska momčad koja, evo, lakoćom pobjeđuje na razini Europske lige. Je li to sve plod dugogodišnjeg i postupnog rasta kluba u Europi ili je riječ o nečem drugom? Kako vi gledate taj napredak?

– Siguran sam da je riječ upravo o tom dugogodišnjem rastu. Kad smo mi igrali u Ligi prvaka 2011., to je bio prvi plasman u Ligu prvaka nakon ne znam koliko godina (nap. a. prvi nakon 12 godina), i onda je normalno da klubu treba to iskustvo. Ako klub redovito igra na toj razini, kao što Dinamo godinama igra, prirodno je da ti takve utakmice postaju normalnije i da u njima bolje reagiraš. Automatski imaš drukčiji gard, a imaju ga i protivnici jer imaju više strahopoštovanja prema tebi. To je jako bitno. Dinamo je postao respektabilan europski klub. S vremenom klub dovodi i bira sve bolje i bolje igrače baš zbog toga što je izgradio respekt i reputaciju u Europi, pa onda i lakše pobjeđuje u ovakvim utakmicama. Situacija je specifična jer u prvenstvu i kupu svi protiv Dinama idu 200 posto, a tako je naravno i u Europi jer svi se žele dokazati, i onda nemaš baš pravo na loš dan, a to ova grupa igrača razumije. Igrači se biraju po karakteru, ne samo po nogometnom znanju. Uz to, gotovo je jednako važno, ako ne i važnije, i to tko ih bira.

Da se još malo nadovežemo na vašu karijeru, prije tri i pol godine proveli ste polusezonu u ciparskom Pafosu koji je ove sezone debitant u Ligi prvaka, a u porazu protiv Bayerna (1:4) zabio je i naš Mislav Oršić. Kakva je njihova nogometna priča?

– Kod njih se strahovito puno ulaže, ali ulaže se baš u rezultat. To je išlo do te mjere da klubu nije bio problem plaćati 20 tisuća eura kazne za utakmice u kojima nisu imali nijednog Cipranina u prvoj postavi. Sve su podredili rezultatu su i ulažu koliko god mogu da ga ostvare. Ne zanimaju ih ni ciparska reprezentacija ni mlađi uzrasti, samo rezultat seniorske momčadi.

Pražnjenje i zasićenje

Kad već komentiramo vaše bivše klubove, u redovima Rijeke, nositelja domaće dvostruke krune, kao da se događa sve suprotno u odnosu na Dinamo?

– To je kao da uđeš u crnu rupu i krene sve naopako. Kad kola u nogometu krenu nizbrdo, katkad ih bude stvarno teško zaustaviti. Iz Rijeke uopće nije otišlo puno važnih igrača, Goda, Djouahra, Selahi i mislim da je to to. Svi su više-manje ostali na okupu. Mislim da se njima najviše dogodilo psihološko pražnjenje nakon svih velikih uspjeha na proljeće. Najviše se u tome krije razlog ovako loših rezultata po meni. Jednostavno nekad dođe do zasićenja. I sami igrači govorili su da su mislili da će otići u neki drugi klub, pa na kraju nisu. Dakle riječ je o zasićenju i emocionalnom pražnjenju.

Za kraj smo, nastavljajući s brojnim Tomečakovim bivšim klubovima, najavili i utakmicu devetog kola HNL-a između Lokomotive i Dinama koja je na rasporedu u nedjelju od 18 sati na maksimirskom stadionu.

– Lokomotiva ima mladog trenera Nikicu Jelavića, koji je radio odličan posao s juniorima. Gledao sam ih i vidjelo se da imaju glavu i rep. Na diobi su trećeg mjesta, imaju 12 bodova, Pokazali su ove sezone da se, čak i kad im ne ide dobro, znaju izvući iz problema i vratiti u utakmicu, što je jako važno. Dobro su posloženi, a i siguran sam da se protiv Dinama žele dodatno dokazati. Dinamo je, naravno, veliki favorit u utakmici, ali siguran sam da će Lokomotiva gristi – zaključio je Tomečak.