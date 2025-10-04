Dinamo vrhunski počeo u Europi, ali je na Uefinoj ljestvici doživio veliki pad zbog ovog paradoksa

Računanje Uefinog klupskog koeficijenta funkcionira tako da nam nerijetko može pružiti izrazito paradoksalne situacije. Jedna takva se ističe i na Dinamovom početku nove europske sezone. Plavi su briljantno ušli u novu europsku sezonu s uvjerljivim pobjedama protiv Fenerbahčea i Maccabija, prvi su na ljestvici Europske lige među 36 klubova nakon dva kola, ali na ljestvici klubova po Uefinom koeficijentu su u odnosu na završetak prošle sezone pali čak za deset mjesta, točnije s 38. na 48. mjesto, s 43,000 boda na kontu. Razlog tome je vrlo jednostavan.

Iako je Dinamo uspješno ušao u ovu sezonu dvjema pobjedama i tu osvojio 4,000 boda za vlastiti koeficijent, izgubio je velik broj bodova jer se promjenom sezone prema petogodišnjem izračunu koeficijenta plavima obrisala sezona 2020./2021. u kojoj su imali fantastičan europski uspjeh došavši do četvrtfinala Europske lige. Te sezone su osvojili ukupno 17,000 bodova za klupski koeficijent i sada su početkom ove sezone najednom svi ti bodovi nestali. U prijevodu, zbog brisanja tako iznimne europske sezone, Dinamo mora imati prilično snažnu europsku sezonu samo kako bi se među europskim velikanima zadržao na plasmanu od kraja prošle sezone.

Međutim, kako su plavi furiozno krenuli, vrlo lako bi se ta sezona mogla izjednačiti. Ne pričamo tu o završnom plasmanu, nego o bodovima prikupljenim za klupski koeficijent. Primjerice, ako Dinamo ligašku fazu Europske lige završi s učinkom od pet pobjeda, dva remija i jednim porazom, što je s obzirom na dvije uvodne pobjede itekako dohvatljiv scenarij, te uz to završe na, recimo, petom mjestu ligaške ljestvice, već će izjednačiti sjajnih 17,000 bodova do kojih su 2021. godine došli četvrtfinalom. Dinamo bi pet pobjeda dobio 10,000 bodova, za dva remija 2,000 boda, te dodatnih 5,000 bodova koje bi mu prema pravilu Uefa donijelo peto mjesto na ljestvici. Tako bi se vratio na ukupni prošlosezonski učinak od 56,000 bodova, što je konto koji u pravilu nosi plasman između 35. i 40. mjesta među najboljim klubovima u Europi.

Sve ostalo što Dinamo ostvari nakon toga za koeficijent bi tek onda bila nadogradnja. Dodajmo za kraj da je Dinamo po svojem koeficijentu i u utrci za nagradni direktan plasman u Ligu prvaka iduće sezone, naravno pod uvjetom da bude prvak u HNL-u ove sezone. Plavi su s učinkom od 43,000 boda šesti u toj utrci, no klubovi ispred Dinama ne stoje najbolje u svojim prvenstvima. Od svih tih pet klubova koji su ispred Dinama po koeficijentu u ovoj utrci (Rangers, Bodo/Glimt, Olympiakos, Kopenhagen i Salzburg) u trenutku pisanja ovog teksta jedino je trenutačno grčki Olympiakos na prvom mjestu u svojoj ligi, a oni su ionako Dinamu potencijalno i dostižni u ovoj utrci.