Livaković stiže, a što će biti s Nevistićemi Filipovićem?

Sve je dogovoreno, Dominik Livaković bit će ponovno vratar Dinama. Naravno, sve treba uzeti barem s malom dozom opreza jer ipak je riječ o poslu u kojem je i Fenerbahçe, a s turskim klubom ništa ne može biti sigurno sve dok nije potpisano, pa tek kad se službeno objavi i kad vidimo Livakovića na treninzima Dinama, ne možemo tvrditi da je posao gotov.

No iz klupskih izvora doznajemo da je sve dogovoreno i da bivša jedinica Dinama postaje i njegova buduća jedinica. Ovakav rasplet idealan je i za Dinamo i za Livakovića jer Dinamo treba Livakovića, baš kao što i Liviju treba Dinamo. Aktualni vratari plavih, Nevistić i Filipović, dobri su golmani, ali Dinamo traži više, žele golmana koji će ih češće spašavati kad 'zagusti'. Imali su dobrih i važnih obrana i Nevistić, koji je u sezonu startao kao prvi izbor, i Filipović kad je među vratnicama naslijedio Nevistića, ali u Dinamu su procijenili da im treba golman koji će imati više takvih ključnih obrana.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Primili su previše golova

Ivan Nevistić (27) ove je sezone branio u 17 utakmica plavih, 13 u HNL-u i četiri u Europskoj ligi. U tih 17 utakmica primio je ukupno 18 pogodaka. U HNL-u je u 13 utakmica primio 12 pogodaka, a pet je puta utakmice završavao bez primljenog pogotka, u četiri europska susreta šest je puta vadio loptu iz svoje mreže i ni u jednoj nije prošao bez primljenog pogotka. U momčadi kola u HNL-u bio je jednom, a prema SofaScoreu prosječna ocjena mu je 6,85.

Ivan Filipović (31) upisao je u ovoj sezoni devet nastupa u sva tri natjecanja i primio je 11 pogodaka. U HNL-u je pet puta bio na vratima Dinama, primio je četiri pogotka, a dvaput je imao čistu mrežu. U Europskoj ligi dobio je priliku u dvije utakmice i primio sedam komada, četiri od Lillea i tri od Betisa. U kupu je ostao bez primljenog pogotka, Dinamo Predavac i Karlovac ga nisu matirali. U HNL-u mu je prosječna ocjena 6,84, dakle gotovo isto kao kod Nevistića, a i on je jednom bio u momčadi kola.

S obzirom na to da dolazi Livaković, u klubu moraju odlučiti što će s Nevistićem i Filipovićem. Čak je teža situacija s Nevistićem, on je dugo i strpljivo čekao priliku, čekao je da sjajni Livaković ode iz Dinama, bio je i na posudbama. No sad će opet biti u nezavidnoj situaciji, morat će se ili pomiriti s takvom situacijom i sjedenjem na klupi ili možda negdje drugdje potražiti sreću. S klupom će se vjerojatno lakše pomiriti Filipović jer je i došao potiho, bez odštete kao slobodni igrač, znao je da dolazi u veliku konkurenciju, ali kako je veliki dinamovac, čim je stigao poziv iz Dinama, zaputio se u Maksimir. No vidjet ćemo kako i on razmišlja o sutrašnjici kad se vrati Livaković. Ali jedan od njih dvojice još će braniti u dvije utakmice Europske lige, protiv FCSB-a i Midtjyllanda, jer Livaković u tim utakmicama nema pravo nastupa, može braniti tek u nokaut-fazi tog natjecanja, nađe li se u njoj Dinamo.

Sigurno je da Livaković stiže kao veliki adut plavih i sigurna jedinica u borbi za naslov prvaka, što je apsolutni i primarni cilj. Uvjereni smo da Livi dolazi pun motiva. Iza njega nije lagani period. U kolovozu 2023. godine otišao je iz Dinama u Fenerbahçe, turski klub platio je Dinamu 6,65 milijuna eura. za Fener je branio u 74 utakmice, ali onda je odjednom završio na klupi i želio je otići u klub u kojem će braniti kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo.

Girona je bila greška

I otišao je u Gironu, pokazalo se da je to bila greška, po dolasku nije dobio nijednu priliku, a onda je shvatio da tamo nema sreće. Izbjegao je utakmice u kupu jer da je branio samo jednu minutu, više ne bi mogao braniti u trećem klubu u jednoj sezoni. I čekao je dogovor o povratku u Dinamo jer želio je braniti, zbog sebe, ali i reprezentacije.

Iako mu je izbornik Dalić dao punu podršku i dok nije branio u klubu, stavio ga je na gol, a Livi odlično branio, Livaković je želio biti u klubu u kojem će sigurno braniti. Jer, koliko god bio dobar u reprezentaciji, trebaju mu utakmice za što bolju formu na Svjetskom prvenstvu. Što će biti poslije posudbe iz Fenera, tek treba vidjeti.