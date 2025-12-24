Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
RIJEŠENO VAŽNO PITANJE

Livaković stiže, a što će biti s Nevistićemi Filipovićem?

storyeditor/2025-12-23/PXL_280523_100344460.jpg
\'Marko Lukunic/PIXSELL\'
Autor
Robert Junaci
24.12.2025.
u 06:00

Livaković neće imati pravo braniti za Dinamo u dvije utakmice Europske lige, protiv FCSB-a i Midtjyllanda na vratima će biti Filipović ili Nevistić

Sve je dogovoreno, Dominik Livaković bit će ponovno vratar Dinama. Naravno, sve treba uzeti barem s malom dozom opreza jer ipak je riječ o poslu u kojem je i Fenerbahçe, a s turskim klubom ništa ne može biti sigurno sve dok nije potpisano, pa tek kad se službeno objavi i kad vidimo Livakovića na treninzima Dinama, ne možemo tvrditi da je posao gotov.

No iz klupskih izvora doznajemo da je sve dogovoreno i da bivša jedinica Dinama postaje i njegova buduća jedinica. Ovakav rasplet idealan je i za Dinamo i za Livakovića jer Dinamo treba Livakovića, baš kao što i Liviju treba Dinamo. Aktualni vratari plavih, Nevistić i Filipović, dobri su golmani, ali Dinamo traži više, žele golmana koji će ih češće spašavati kad 'zagusti'. Imali su dobrih i važnih obrana i Nevistić, koji je u sezonu startao kao prvi izbor, i Filipović kad je među vratnicama naslijedio Nevistića, ali u Dinamu su procijenili da im treba golman koji će imati više takvih ključnih obrana.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Primili su previše golova

Ivan Nevistić (27) ove je sezone branio u 17 utakmica plavih, 13 u HNL-u i četiri u Europskoj ligi. U tih 17 utakmica primio je ukupno 18 pogodaka. U HNL-u je u 13 utakmica primio 12 pogodaka, a pet je puta utakmice završavao bez primljenog pogotka, u četiri europska susreta šest je puta vadio loptu iz svoje mreže i ni u jednoj nije prošao bez primljenog pogotka. U momčadi kola u HNL-u bio je jednom, a prema SofaScoreu prosječna ocjena mu je 6,85.

Ivan Filipović (31) upisao je u ovoj sezoni devet nastupa u sva tri natjecanja i primio je 11 pogodaka. U HNL-u je pet puta bio na vratima Dinama, primio je četiri pogotka, a dvaput je imao čistu mrežu. U Europskoj ligi dobio je priliku u dvije utakmice i primio sedam komada, četiri od Lillea i tri od Betisa. U kupu je ostao bez primljenog pogotka, Dinamo Predavac i Karlovac ga nisu matirali. U HNL-u mu je prosječna ocjena 6,84, dakle gotovo isto kao kod Nevistića, a i on je jednom bio u momčadi kola.

S obzirom na to da dolazi Livaković, u klubu moraju odlučiti što će s Nevistićem i Filipovićem. Čak je teža situacija s Nevistićem, on je dugo i strpljivo čekao priliku, čekao je da sjajni Livaković ode iz Dinama, bio je i na posudbama. No sad će opet biti u nezavidnoj situaciji, morat će se ili pomiriti s takvom situacijom i sjedenjem na klupi ili možda negdje drugdje potražiti sreću. S klupom će se vjerojatno lakše pomiriti Filipović jer je i došao potiho, bez odštete kao slobodni igrač, znao je da dolazi u veliku konkurenciju, ali kako je veliki dinamovac, čim je stigao poziv iz Dinama, zaputio se u Maksimir. No vidjet ćemo kako i on razmišlja o sutrašnjici kad se vrati Livaković. Ali jedan od njih dvojice još će braniti u dvije utakmice Europske lige, protiv FCSB-a i Midtjyllanda, jer Livaković u tim utakmicama nema pravo nastupa, može braniti tek u nokaut-fazi tog natjecanja, nađe li se u njoj Dinamo.

Sigurno je da Livaković stiže kao veliki adut plavih i sigurna jedinica u borbi za naslov prvaka, što je apsolutni i primarni cilj. Uvjereni smo da Livi dolazi pun motiva. Iza njega nije lagani period. U kolovozu 2023. godine otišao je iz Dinama u Fenerbahçe, turski klub platio je Dinamu 6,65 milijuna eura. za Fener je branio u 74 utakmice, ali onda je odjednom završio na klupi i želio je otići u klub u kojem će braniti kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo.

Girona je bila greška

I otišao je u Gironu, pokazalo se da je to bila greška, po dolasku nije dobio nijednu priliku, a onda je shvatio da tamo nema sreće. Izbjegao je utakmice u kupu jer da je branio samo jednu minutu, više ne bi mogao braniti u trećem klubu u jednoj sezoni. I čekao je dogovor o povratku u Dinamo jer želio je braniti, zbog sebe, ali i reprezentacije.

Iako mu je izbornik Dalić dao punu podršku i dok nije branio u klubu, stavio ga je na gol, a Livi odlično branio, Livaković je želio biti u klubu u kojem će sigurno braniti. Jer, koliko god bio dobar u reprezentaciji, trebaju mu utakmice za što bolju formu na Svjetskom prvenstvu. Što će biti poslije posudbe iz Fenera, tek treba vidjeti.

Ključne riječi
Ivan Filipović Ivan Nevistić Dominik Livaković Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Predsjednik Republike Zoran Milanovi? uru?io je odlikovanja i priznanja
Video sadržaj
4
GODIŠNJA SKUPŠTINA

Hajduk zaključio 2025. godinu u plusu: Evo koliko plus iznosi i što kaže predsjednik Bilić

- Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj. Nismo ga osvojili. Nismo se plasirali u skupinu Konferencijske lige. Rashodi opet uvjetno zeleno svjetlo. Važno je nastaviti na unaprjeđivanju rada Akademije. Aktivna borba za prvo mjesto donekle zadovoljava, borba do zadnjeg kola može donekle zadovoljiti - rekao je Pavasović Visković

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!