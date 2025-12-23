Naši Portali
IMAT ĆE DRUŠTVO

Stigla ponuda za igrača kojeg je Kovačević zaledio na klupi: Igrao bi s drugim bivšim Dinamovcem

Zagrijavanje nogometaša Dinama i Slaven Belupa prije početka utakmice 8. kola SuperSort HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 16:48

Trebao je biti jedan od ključnih igrača Dinama ove sezone, no to se promijenilo dolaskom Zvonimira Bobana koji je odlučio u potpunosti promijeniti vezni red plavih dovođenjem iskusnih, renomiranih igrača

Robert Mudražija stigao je ovog ljeta u Dinamo kao veliko pojačanje i jedan od najboljih igrača HNL-a prošle sezone. 28-godišnji veznjak briljirao je u dresu Lokomotive i s 14 pogodaka bio treći strijelac lige iza Marka Livaje i Sandra Kulenovića. 

Trebao je biti jedan od ključnih igrača Dinama ove sezone, no to se promijenilo dolaskom Zvonimira Bobana koji je odlučio u potpunosti promijeniti vezni red plavih dovođenjem iskusnih, renomiranih igrača poput Mihe Zajca, Dejana Ljubičića, Ismaela Bennacera i Gonzala Villara. Čak i u toj konkurenciji, činilo se kako bi Mudražija mogao biti vrlo koristan igrač za Dinamo (barem kao adut s klupe zbog svog golegetrskog instinkta), no on je ostao prikovan za klupu pa mu je Mario Kovačević dao samo 132 minute na terenu.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Čini se kako bi njegov povratak u klub u kojem je napravio prve nogometne korake mogao biti vrlo kratkog vijeka jer, kako doznaju Sportske novosti, slovački Slovan iz Bratislave je vrlo zainteresiran za njega. Pišu kako je već poslana službena ponuda od pola milijuna eura, ali uprava Dinama traži barem 700 tisuća. Ipak, čini se kako se Mudražiji ne žuri napustiti Maksimir već se želi izboriti za svoju priliku.

- Robert je član Dinama još uvijek. Njegov san, pa i život, bio je doći u svoj dom, zbog čega je prilikom dogovora s Dinamom početkom godine odbijao i dvostruko bolje ponude. Njegova doista životna ambicija je pokazati se da je "taj", da zaslužuje biti dio Dinamova kadra i ostvariti se kao igrač "plavih". To je osnovni kontekst pitanja Roberta Mudražije i Dinama - rekao je za isti medij njegov menadžer Boris Živković te rekao kako ne želi komentirati njegov potencijalni odlazak.

U slučaju da prihvati ponudu slovačkog kluba, dijelio bi teren s još jednim bivšim veznjakom Dinama - Markom Tolićem.
