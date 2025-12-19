Naši Portali
Maksimir

Kovačević: Lokomotiva se nekako uvijek dodatno napali na Dinamo, ali to je njihovo pravo

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
19.12.2025.
u 11:37

Dinamo će u subotu od 17.45 na Maksimiru ugostiti Lokomotivu u posljednjoj utakmici prije zimske pauze. Utakmicu je najavio trener maksimirskog velikana Mario Kovačević

- Želja je ovu polusezonu okončati pobjedom, ali znamo da neće biti lako, jer Lokomotiva nam je neugodan protivnik, pokazala je to i prošla utakmica kada su nas pobijedili. Ali, mi u zadnje vrijeme igramo dobro, potvrdila je to utakmica proteklog vikenda u Koprivnici, pa vjerujem da ćemo i ovaj put razveseliti naše navijače i veseliti se zajedno pobjedi - rekao je u uvodu Kovačević.
Zanimljivo, Lokomotiva već osam kola ne zna za pobjedu, zadnji je put slavila (2:1) baš protiv Dinama, još tamo 5. listopada u Maksimiru.

- To može biti skrivena opasnost, ne zavaravamo se time, jer kad igraju Lokomotiva protiv Dinama, tu nema lakih utakmica. Lokomotiva se nekako uvijek napali na Dinamo, ali to je njihovo pravo. Igraju solidno i u zadnje vrijeme, ali ne osvajaju bodove kao na početku sezone. Neće nas ta njihova slabija bodovna forma zavarati. Imaju dobru momčad, kombinaciju mladih i iskusnih igrača, mogu itekako zaprijetiti. Igraju specifičan nogomet, imaju dobra krila, nekoliko mladih igrača koji su uvijek dobri protiv Dinama. Imaju dobru kontru, to su pokazali i u prošloj našoj utakmici, pa ovaj put moramo bolje paziti na to.

Ipak, Kovačević je svjestan da je Dinamo favorit.
- Ako igramo kako trebamo, ne sumnjam u tri boda. Sve ostale suparnike u prvenstu smo ove sezone pobijedili, ostala je samo Lokomotiva, to je dodatan motiv mojim igračima.
Dinamo je i dalje bez ozlijeđenih Valinčića i bolesnog Lisice, a trener plavih ne može računati na koš neke igrače.
- Mali Jakirović i Mikić su otišli u Englesku s mladom momčadi, Bakrar i Bennacer su na Afričkom kupu nacija s Alžirom, ali imamo velik kadar, zamijenit će ih dobri igrači - zaključio je Kovačević.
Ključne riječi
SuperSport HNL Lokomotiva GNK Dinamo mario kovačević

ZO
Zonasumraka4
11:55 19.12.2025.

Napale se svi jer su pročitali (ne) taktiku i istu šablonu igre kod Kovačevica ili čitaj Bobana, normalno da svi to žele iskoristiti.

