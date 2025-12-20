Objavljena senzacija: Joško Gvardiol napušta City, u novom klubu imat će još veću plaću?

Joško Gvardiol ima ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2028. godine, no pojedini mediji nagađaju kako bi u ljeto 2026. mogao promijeniti sredinu.

Naime, španjolski Mundo Deportivo donosi informaciju da je Barcelona ozbiljno zainteresirana za Gvardiola. Katalonci bi hrvatskog braniča rado vidjeli u svojim redovima već sljedećeg ljeta, a primarni cilj bio bi jačanje obrambene linije.

Navodno bi mu Barcelona bila spremna ponuditi i veća primanja nego što trenutačno ima u Manchester Cityju.

Potencijalni odlazak Pepa Guardiole s klupe Cityja sljedećeg ljeta mogao bi dodatno zakomplicirati situaciju. Pojedini analitičari smatraju da bi u tom slučaju više igrača moglo napustiti Etihad, među njima i Gvardiol.

Ipak, Manchester City zasigurno će imati zadnju riječ. Prema posljednjim procjenama, vrijednost hrvatskog reprezentativca iznosi oko 70 milijuna eura.