HRVATSKI BRANIČ

Objavljena senzacija: Joško Gvardiol napušta City, u novom klubu imat će još veću plaću?

Premier League - Manchester City v Leeds United
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 09:43

Španjolski Mundo Deportivo donosi informaciju da je Barcelona ozbiljno zainteresirana za Gvardiola. Katalonci bi hrvatskog braniča rado vidjeli u svojim redovima već sljedećeg ljeta, a primarni cilj bio bi jačanje obrambene linije.

Joško Gvardiol ima ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2028. godine, no pojedini mediji nagađaju kako bi u ljeto 2026. mogao promijeniti sredinu.

Naime, španjolski Mundo Deportivo donosi informaciju da je Barcelona ozbiljno zainteresirana za Gvardiola. Katalonci bi hrvatskog braniča rado vidjeli u svojim redovima već sljedećeg ljeta, a primarni cilj bio bi jačanje obrambene linije.

Navodno bi mu Barcelona bila spremna ponuditi i veća primanja nego što trenutačno ima u Manchester Cityju.

Potencijalni odlazak Pepa Guardiole s klupe Cityja sljedećeg ljeta mogao bi dodatno zakomplicirati situaciju. Pojedini analitičari smatraju da bi u tom slučaju više igrača moglo napustiti Etihad, među njima i Gvardiol.

Ipak, Manchester City zasigurno će imati zadnju riječ. Prema posljednjim procjenama, vrijednost hrvatskog reprezentativca iznosi oko 70 milijuna eura.

Ključne riječi
Manchester City Joško Gvardiol

