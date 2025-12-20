Medvjedi haraju selom u Dalmaciji, mještani u očaju: 'Oderali su ih kao mesari'

Mještani Muškovaca kod Obrovca mjesecima žive u strahu zbog sve češćih napada medvjeda koji se spuštaju do samih kuća i gospodarskih objekata. Kako javlja Dnevnik.hr, divlje zvijeri napadaju stoku, a strah se uvukao u dvorišta i staje.

Posebno je pogođena obitelj Milanko. Marija Milanko, koja cijeli život živi u tom mjestu, kaže da ovakve napade ne pamti. U posljednjih mjesec dana medvjedi su joj usmrtili čak pet krava. - Od dvije smo našli samo smotanu kožu, sve su pojeli, kosti oderali kao da su mesari - ispričala je Marija za Dnevnik.hr.

Posljednji napad dogodio se prije desetak dana, usred noći. Jedna od krava teško je ozlijeđena i još se oporavlja. - Rane joj stalno gnoje, teško zarasta. Kažu da medvjed ima otrovne nokte i što on uhvati, teško se liječi - dodaje Marija. Slučaj je prijavila policiji, a na teren su izašli županijski lovni inspektori. No medvjed je pobjegao u planinu i nije odstrijeljen. Marija je uvjerena da ih u okolici ima više jer noću čuje različite glasove i riku.

Strah dijele i drugi mještani. Nekoliko kilometara dalje, Radoslav Čavlin također bilježi napade.- Prije tri mjeseca medvjed mi je napao kravu koju još uvijek liječimo. Oporavak traje jako dugo - rekao je.

Stručnjak za medvjede Đuro Huber za Dnevnik.hr objašnjava da ovakvi napadi nisu neuobičajeni. - Medvjed je oportunist. Ako mu je hrana lako dostupna, iskoristit će priliku. Ako nema električne ograde, psa ili ljudi u blizini, napadi na stoku su mogući - pojasnio je. U Hrvatskoj živi oko tisuću medvjeda. Riječ je o strogo zaštićenoj vrsti, a odstrel je dopušten samo u iznimnim situacijama, što dodatno otežava rješavanje problema s kojima se suočavaju stanovnici ruralnih područja.