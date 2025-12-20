Bio je idol cijelom svijetu, sad je neprepoznatljiv i kaže: Želio sam se ubiti, a onda sam otkrio...

Američki plivač Michael Phelps imao je svega 15 godina i 9 mjeseci kada je postavio svoj prvi svjetski rekord – na 200 m delfinovim načinom, a tijekom plivačke karijere osvojio je 28 olimpijskih medalja, pri čemu 23 zlatne. S osam zlatnih medalja osvojenih na jednim Olimpijskim igrama postavio je najveće dostignuće koje je na jednim Olimpijskim igrama modernog doba postavio neki športaš. Osvojio je i 26 zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima. No, sve te silne uspjehe platio je mentalnim zdravljem. Posebno mu je bilo teško nakon Olimpijskih igara u Londonu 2012. kada je nekoliko dana bio zaključan u sobi. Nažalost, s depresijom se bori već duže vrijeme, a trenutačno mu je stanje puno bolje nego prije nekoliko godina, kada je razmišljao i o samoubojstvu...

Njegova situacija bila je jako ozbiljna, a o tome je progovorila supruga Nicole Phelps koja sa slavnim sportašem ima troje djece.

- Stalno sam gledala u Michaela i molila ga: "Možemo li ti pokušati pomoći? Ako ja tebe izgubim, ne znam kako ću dalje.

Nicole kaže da joj je najteža spoznaja bila to što ne može pomoći.

– Ranije sam mislila da ću ga izvesti na pravi put. Mislila sam da mogu biti njegov terapeut. No, naučila sam da ne mogu osjećaje drugih preuzeti na sebe, bez obzira na to koliko se trudila – rekla je Nicole te dodala da i djeca pokušavaju pomoći ocu kada se osjeća loše.

Trener Milana donio odluku o Modriću i gadno mu se obila o glavu: Ovakvu pogrešku više neće učiniti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Phelps je ranije priznao da je razmišljao o samoubojstvu, a neki je dan, na konferenciji organizacije koja se bavi borbom protiv depresije, opet progovorio o svom stanju.

– Bilo je trenutaka kada nisam želio biti živ. Za mene je to što sam pao na najnižu razinu i više nisam želio biti živ bilo užasno traumatično i strašno iskustvo. Razmišljajući o samoubojstvu, sjećam se da sam četiri ili pet dana sjedio u svojoj sobi, ne želeći biti živ, ne razgovarajući ni s kim. To je za mene bila borba velika borba, već od bilo koje utrke na Olimpijskim igrama. Došao sam do točke u kojoj sam konačno shvatio da to ne mogu riješiti sam, već da trebam pomoć. Otkrio sam da ima onih koji mi mogu pomoći. Želim da ljudi shvate da postoje trenuci kada ćete morati potražiti pomoć. I nemojte se sramiti potražiti je. Ako ste nesigurni ili nervozni probati terapiju po prvi put - i ja sam isto bio. Samo probajte, samo jednom, molim vas - rekao je neki dan Phelps na konferenciji organizacije koja se bavi borbom protiv depresije.

Mnogi su ga nedavno teže prepoznali na fotografijama s golfa i konferencije za borbu protiv depresije , jer pustio je Phelps kosu i bradu, ne izgleda kao prije dok je nastupao na plivačkim natjecanjima. No, ono što je najbitnije, sada je opet sretan, te kontrolira depresiju.