Oklahoma upisala treći poraz u sezoni

Anthony Edwards postigao je 26 koševa i imao 12 skokova dok su Minnesota Timberwolvesi u Minneapolisu ostvarili pobjedu od 112-107 nad Oklahoma City Thunderom, kojima je to tek treći poraz.

Julius Randle dodao je 19 poena i osam skokova za Minnesotu, koja je završila četvrtu četvrtinu serijom 8-0 u posljednjoj minuti. Donte DiVincenzo i Naz Reid postigli su po 15 poena, a Timberwolvesi su ostvarili osmu pobjedu u 10 utakmica.

Oklahoma City je vodio 107-104 minutu prije kraja nakon što je Holmgren pogodio dva slobodna bacanja, ali su prvaci pali u samoj završnici. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 35 poena i imao sedam asistencija te predvodio Thunder, koji je izgubio tek treći put u 28 utakmica ove sezone. Jalen Williams postigao je 17 poena, a Chet Holmgren i Ajay Mitchell završili su s po 14 poena.

Victor Wembanyama postigao je 26 koševa i imao 12 skokova te je pomogao gostujućem San Antoniju da pobijedi Atlantu (126-98).Spursi su pobijedili Hawkse četvrti puta zaredom i poboljšali su svoj omjer na 10-5 u gostima. Wembanyama, u svojoj četvrtoj utakmici nakon što je propustio prvih 12 utakmica zbog istegnuća lista, odigrao je samo 21 minutu. Devin Vassell postigao je 18 poena uz sedam skokova, Stephon Castle imao je 17 koševa i sedam asistencija, a Keldon Johnson dodao je 13 s klupe.Nickeil Alexander-Walker predvodio je Hawkse s 23 poena, a Jalen Johnson 17 poena i 11 skokova za svoj 18. double-double.

VJ Edgecombe postigao je sedam koševa u završnici, vodeći gostujuću Philadelphiju do pobjede nad New Yorkom (116-107).Tyrese Maxey predvodio je Philadelphiju s 30 poena i devet asistencija, dok je Edgecombe dodao 23 poena. Andre Drummond dodao je 14 poena i 13 skokova za Sixerse, koji su bez Joela Embiida (bolest) bili nadskakani (57-36). Philadelphia je pobijedila peti put u sedam utakmica.

Jalen Brunson i Karl-Anthony Towns postigli su po 22 poena za Knickse. New York je pobijedio u prethodnih šest utakmica, uz utakmicu za NBA kup, koja se ne računa u regularnu sezonu, i ove sezone kod kuće je imao omjer pobjeda i poraza od 13-1.

Derrick White je pogodio 9 od 14 trica i postigao najviše poena na utakmici (33) dok je predvodio Boston do domaće pobjede nad oslabljenim Miamijem.Boston je u četvrtoj četvrtini nadmašio Miami 37-27, a Celticsi su u posljednjoj četvrtini pogodili 10 trica. Jaylen Brown dodao je 30 koševa, devet skokova i sedam asistencija za Boston, čime je prekinut niz od dva poraza. Boston je imao 15 poena od Sama Hausera, koji je pogodio 5 od 6 trica.Kel'el Ware je predvodio Heat s 24 koša i 14 skokova, a Bam Adebayo je završio sa 16 poena i 10 skokova.

Nikola Vučević je sakupio 24 koša i 15 skokova, a Matas Buzelis 24 poena, čime je Chicago u završnici ostvario drugu pobjedu (136-125) nad domaćinom Clevelandom u tri večeri. Josh Giddey je postigao 17, a Coby White 13 poena, šest skokova i devet asistencija, što je najviše u sezoni za Bullse, koji su pobijedili treću put u posljednjih 11 utakmica.

Dok je zvijezda Donovan Mitchell bila izvan terena zbog bolesti, Darius Garland predvodio je Cleveland s 35 koševa. Cavaliersi su izgubili devet od posljednjih 14 utakmica i imaju omjer 1-5 na domaćem terenu od 30. studenog.