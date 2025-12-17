Naši Portali
SKUPŠTINA IZA ZATVORENIH VRATA

Potvrđeno je: Dinamo se iduće godine seli s Maksimira! Objavili su i koliko planiraju zaraditi

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
17.12.2025.
u 22:39

Ovaj plan predstavlja nastavak smjera poslovanja kluba i njegov kontinuitet što su članovi Skupštine također jednoglasno prihvatili, objavili su iz Dinama

U središnjoj loži maksimirskog stadiona održana je redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo pri čemu su među najvažnijim točkama bili donošenje izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu i usvajanje prijedloga plana rada GNK Dinamo i financijskog poslovanja za 2026, objavio je Dinamo na svojim službenim stranicama. Skupštinom je predsjedao Frano Šušnjara, a članovi vrhovnog klupskog tijela su, uz prihvaćanje zapisnika sa sjednice održane 16. rujna ove godine, usvojili i Poslovnik o radu Skupštine GNK Dinamo.

Član Uprave, Zvonimir Manenica, prvo je predstavio izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu koje su zastupnici jednoglasno usvojili, a zatim prezentirao i prijedlog plana rada i financijskog plana poslovanja za 2026. Udruga GNK Dinamo planira ukupne prihode u iznosu od 70 milijuna eura, a ukupni rashodi planirani su u iznosu od 68.8 milijuna eura te je ukupni višak prihoda nad rashodima planiran u iznosu od 1.2 milijuna eura. Ovaj plan predstavlja nastavak smjera poslovanja kluba i njegov kontinuitet što su članovi Skupštine također jednoglasno prihvatili.

Predsjednik GNK Dinamo, Zvonimir Boban, predstavio je izvješće o radu sportskog sektora, a Skupština je primila na znanje i izvješće o radu Nadzornog odbora.

Upravitelj Zaklade GNK Dinamo “Nema predaje", Saša Pavličić-Bekić, ujedno i član Nadzornog odbora kluba, prezentirao je izvješće o radu Zaklade. Ivan Nauković, također član NO, izvijestio je skupštinare o statusu infrastrukturnih projekata. Nakon povijesnih promjena u funkcioniranju i demokratizaciji rada kluba čekaju nas velike promjene: privremeno preseljenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog nogometnog kampa, privremeno preseljenje stručnih službi kluba te projekt rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru.
