Evo koliko zarađuje najplaćeniji hrvatski sportaš, sada se nalazi pred vrlo važnom odlukom

Al-Nassr i Marcelo Brozović još se nisu dogovorili o produženju suradnje. Naime, Al-Nassr ponudio je novi ugovor Marcelu Brozoviću (33), otkrio je talijanski nogometni insajder Nicolo Schira. Hrvatskom veznjaku na ljeto 2026. istječe aktualni ugovor sa saudijskim klubom u koji je 2023. došao iz Intera uz odštezu od15 milijuna eura milanskom klubu u kojem je odlično igrao, a odličan je i u svom trenutačnom klubu.

Spomenuti autor tvrdi da Brozović još nije postigao dogovor s Al-Nassrom jer razmišlja o povratku u europski nogomet. Ali, ako poželi doći igrati u najjače nogometne lige na svijetu, morat će smanjiti zahtjeve za plaćom. Brozović godišnje zarađuje oko 25 milijuna eura u vodećem klubu saudijskog prvenstva, u ovom trenutku niti jedan hrvatski sportaš toliko ne zarađuje.

Prije mjesec dana Brozovića se povezivalo s transferom u Juventus, ali sigurno je da toliku plaću bivši hrvatski reprezentativac ne može dobiti.

Prije dolaska u Al-Nassr, Brozović je sedam godina nosio dres Intera i osvojio brojne trofeje, a u Hrvatskoj je igrao za Hrvatski dragovoljac, Lokomotivu i Dinamo. U dresu hrvatske reprezentacije upisao je 99 nastupa, sve je iznandio kad nije odlučio odigrati bar još jednu utkmicu da uđe u 'klub sto', no s Hrvatskom je osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te bio drugi u Ligi nacija.