Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVAK KARIJERE

Evo koliko zarađuje najplaćeniji hrvatski sportaš, sada se nalazi pred vrlo važnom odlukom

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
19.12.2025.
u 10:00

Hrvatski nogometaš razmišlja o povratku u Europu, ali u tom slučaju znatno bi morao smanjiti svoja primanja

Al-Nassr i Marcelo Brozović još se nisu dogovorili o produženju suradnje. Naime, Al-Nassr ponudio je novi ugovor Marcelu Brozoviću (33), otkrio je talijanski nogometni insajder Nicolo Schira. Hrvatskom veznjaku na ljeto 2026. istječe aktualni ugovor sa saudijskim klubom u koji je 2023. došao iz Intera uz odštezu od15 milijuna eura milanskom klubu u kojem je odlično igrao, a odličan je i u svom trenutačnom klubu.

Spomenuti autor tvrdi da Brozović još nije postigao dogovor s Al-Nassrom jer razmišlja o povratku u europski nogomet. Ali, ako poželi doći igrati u najjače nogometne lige na svijetu, morat će smanjiti zahtjeve za plaćom. Brozović godišnje zarađuje oko 25 milijuna eura u vodećem klubu saudijskog prvenstva, u ovom trenutku niti jedan hrvatski sportaš toliko ne zarađuje.

Prije mjesec dana Brozovića se povezivalo s transferom u Juventus, ali sigurno je da toliku plaću bivši hrvatski reprezentativac ne može dobiti.

Prije dolaska u Al-Nassr, Brozović je sedam godina nosio dres Intera i osvojio brojne trofeje, a u Hrvatskoj je igrao za Hrvatski dragovoljac, Lokomotivu i Dinamo. U dresu hrvatske reprezentacije upisao je 99 nastupa, sve je iznandio kad nije odlučio odigrati bar još jednu utkmicu da uđe u 'klub sto', no s Hrvatskom je osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te bio drugi u Ligi nacija.
Ključne riječi
Saudijska Arabija Marcelo Brozović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!