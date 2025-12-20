U show je ušla sa 148 kg, izgubila je 39 kg, a evo kako Samanta danas izgleda, transformacija je nevjerojatna
Samanta Fiolić je u popularni RTL-ov show 'Život na vagi' ušla s početnom težinom od 148,4 kilograma, da bi u finalu vaga pokazala 109,2 kilograma. Tijekom osme sezone, Samanta je izgubila impresivnih 39,2 kilograma, što čini 26,4 posto njezine ukupne tjelesne mase.
Međutim, istinska transformacija uslijedila je tek nakon što su se kamere ugasile. Bivša sudionica osme sezone 'Života na vagi' nedavno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu najnovijom objavom, podijelivši ne samo fotografije predivnog zimskog ambijenta, već i snažnu poruku o životnim prioritetima.
"Ne tražim savršene dane, samo one u kojima se osjećam živo, mirno i svoja...", poručila je Samanta. Iako Samanta vješto čuva svoj privatni život od javnosti, ovakvim objavama ipak pruža uvid u svoj svijet. Njezina figura ostaje stabilna, a otvoreno progovara o svom zdravlju.
"Bulimija je bila moj najtiši krik. Godinama sam živjela u ciklusu krivnje, srama i boli, hraneći se da otupim emocije, a zatim kažnjavajući sebe jer sam 'popustila'. U showu sam prvi put izgovorila tu riječ naglas. I to je bio početak ozdravljenja, ne samo tijela nego i duše. Najteže je bilo promijeniti odnos prema hrani - da je ne gledam kao neprijatelja ili sredstvo kontrole, nego kao nešto što mi daje snagu. Učila sam ponovno jesti - polako, prisutno, bez osjećaja krivnje. Nije bilo lako. Ima dana kad se borim, kad me napadaju stari obrasci, ali sada imam alate, podršku i najvažnije vjeru u sebe", izjavila je Samanta nedavno.