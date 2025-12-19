Snijega će biti čak i u nizinama? Božić je sve bliže, evo što kažu nove prognoze

U subotu će u nizinskim krajevima Hrvatske prevladavati oblačno vrijeme, uz čestu maglu, a mjestimice je moguća i slaba rosulja. Na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima bit će nešto više sunčanih razdoblja, ali lokalno može pasti i malo kiše. Dalmaciju očekuje uglavnom sunčano vrijeme, prognozira Zoran Vakula za HRT. Slične vremenske prilike nastavit će se i u posljednjoj nedjelji došašća te početkom novog tjedna. U unutrašnjosti će se zadržati pretežno oblačno i maglovito, dok će u gorskim i primorskim krajevima postupno biti sve više oblaka i sve češćih oborina. Dnevne temperature bit će nešto niže, no jutra na Jadranu ostat će relativno topla zbog jačanja bure na sjeveru te juga na srednjem i južnom dijelu obale.

Od Badnjaka bi vremenske prilike mogle utjecati i na promet, ponajprije zbog jake bure na Jadranu, ali i mogućeg snijega u Gorskoj Hrvatskoj. Na sam Božić postoji mogućnost da se snijeg pojavi čak i u pojedinim nizinskim krajevima, iako će preciznije prognoze tek slijediti. Oni koji se ne sjećaju posljednjeg snježnog Božića mogu pronaći zanimljivu analizu na internetskim stranicama DHMZ-a. Prema podacima DHMZ-a, u posljednjih 64 godine bijelo božićno jutro u Hrvatskoj zabilježeno je rijetko, osobito u nizinskim krajevima gdje se snijeg na Božić u prosjeku može očekivati tek dvaput u desetljeću. Najviše bijelih Božića zabilježeno je na planinskim postajama poput Zavižana i Puntijarke, dok u središtu Zagreba snježnog pokrivača na božićno jutro nije bilo već 17 godina. Najnovije prognoze upućuju na promjenu vremena oko Božića, uz oborine i zahlađenje, pri čemu postoji mogućnost snijega.

Zagreb Grič - više od 1 cm snijega na božićno jutro od 1894. do 2024. godine Foto: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u subotu će vrlo vjerojatno prevladavati niski oblaci i magla, uz mogućnost slabe rosulje. Temperature će se kretati od oko 1 °C u jutarnjim satima do najčešće 7 °C tijekom ranog poslijepodneva. Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će u višim predjelima biti više sunca, dok će nizine ponovno biti pod maglom i niskim oblacima, osobito noću, ujutro i navečer, uz povremenu izmaglicu i rosulju.

Slabe oborine iz niskih oblaka i magle moguće su i u Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, no tijekom dana će se gotovo posvuda pojaviti i sunčana razdoblja. Temperature će i dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine, jutarnje između 2 i 6 °C, uz more od 9 do 13 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati od 12 do 16 °C, a u gorju između 6 i 9 °C. Na srednjem Jadranu zadržat će se razmjerno toplo vrijeme, uz pretežno sunčano, mjestimice i vedro nebo, dok će u unutrašnjosti Dalmacije biti nešto više oblaka, a ujutro ponegdje i magle. Slabu buru povremeno će zamijeniti umjeren sjeverozapadnjak, a more će uglavnom biti mirno ili tek malo valovito. Na jugu zemlje subota će također proteći stabilno i mirno, s puno vedrine i tek rijetkom sumaglicom. Jutarnje temperature kretat će se od 4 do 7 °C, dok će na obali i otocima dosezati i do 11 °C. Najviša dnevna temperatura, kao i temperatura mora, bit će uglavnom oko 16 ili 17 °C.

U nedjelju i na početku idućeg tjedna dnevne temperature će postupno padati, dok će noćne i jutarnje biti više zbog povećane naoblake. Kiša će biti sve češća, a vjetar jači – na sjevernom Jadranu uz buru, a prema jugu uz jugo. U kopnenim krajevima vrijeme će biti mirnije, no u nizinama pretežno oblačno i maglovito, uz povremenu rosulju i temperature uglavnom između 1 i 6 °C. U gorju su mogući slabi jutarnji minusi, ali do ponedjeljka još i sunčana razdoblja, dok će u toplijim krajevima Istre i Dalmacije biti više sunca sve do dolaska kiše u utorak.