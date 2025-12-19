Evo gdje možete gledati borbu između Joshue i Paula

Bivši svjetski prvak teške kategorije Anthony Joshua će se u ranim jutarnjim satima subote (po srednjoeuropskom vremenu) u Miamiju boriti protiv Jakea Paula u meču dogovorenom na osam rundi po tri minute. Borba će se uživo prenositi na Netflixu.

Oba borca imali su posljednje sučeljavanje i vaganje. Britanac je ispunio uvjet iz ugovora te mu je vaga pokazala 110,4 kg, dok se Paul na vaganju pojavio s 98 kg. Problematično dijete je uoči lanjskog dvoboja s Mikeom Tysonom imao 103 kg, piše Croring.

Paul se za meč pripremao s nekim vrhunskim teškašima poput Jareda ‘Big Babyja’ Andersona, Franka Sancheza i Lawrencea Okolieja, a postoje informacije da je s njime radio i trener Don Charles koji je bio u kutu kada je Daniel Dubois lani na Wembleyu u petoj rundi nokautirao AJ-a.

Svjetski prvak u dvije kategorije Lawrence Okolie je razgovoru za Seconds Out otkrio detalje sa sparinga protiv Paula, te ističe kako je bio iznenađen koliko je influencer dobar borac.

– Da, baš sam se iznenadio. Iskreno, bio sam prilično šokiran koliko je dobar. Očekivao sam kako ću samo otići dvoranu, a treneri će mi reći ‘koliko snažno mogu ići protiv Paula’, a oni su rekli ‘radi što inače radiš’. Ušao sam u ring i imali smo sparing. I kao što sam rekao, šokirao me koliko je dobar – rekao je Lawrence Okolie i dodao:

– Glavna stvar je zapravo iskustvo. Paul svaki dan jako naporno trenira, pa ako to radiš stalno moraš doći do visoke razine. Znanje se stječe iskustvom, kao što je igranje nogometa. Možeš igrati, vježbati svaki dan, ali igrati u Ligi prvaka je sasvim druga stvar. On ima emocije, ali nema iskustva, to mu nedostaje. Ali ako govorimo o stvarnim sposobnostima, on je zapravo poprilično dobar borac.

Paul će se za manje od 24 sata suočiti s najtežim testom u boksačkoj karijeri, no što god drugi mislili on je ispunio svoju želju i pun samopouzdanja čeka obračun protiv Joshue.