VIDEO Nova majstorska partija Modrića, započeo je akciju za izjednačenje Milana: Pogledajte spektakularno dodavanje

Nogometaši Milana remizirali su na svom San Siru protiv devetoplasiranog Sassoula u utakmici 15. kola Serie A i tako se odvojili od Napolija na vrhu ljestvice. Obje momčadi imale su po 31 bod na početku kola, a Milan je sada na 32, ali Napoli ih može prestići pobijedi li svoju utakmicu 15. kola u gostima kod Udinesea kasnije danas.

Oba pogotka za Rossonere zabio je mladi lijevi bek Davide Bartesaghi, a kod njegovog prvog gola akciju je pokrenuo kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Sassoulo je poveo u 13. minuti golom Ismaela Konea, a Bartesaghi je izjednačio u 34. minuti. Modrić je sjajno uposlio Rubena Loftusa-Cheeka koji je zato ostao sam na rubu kaznenog prostora i poslao loptu pred gol gdje ju je natrčali Bartesaghi pospremio u mrežu. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

19-godišnji lijevi bek drugi pogodak postigao je u 47. minuti kada je zabio u bliži kut nakon dodavanja Cristophera Nkunkua. Bod Sassouolu donio je Armand Lauriente u 77. minuti.

Modrić je na terenu proveo svih 90 minuta te ponovno zaradio vrlo dobru ocjenu na Sofascoreu (7.4). Dodavao je loptu s uspješnosti od 89 posto (91/102), imao jedan uspješan dribling iz isto toliko pokušaja, a svih šest njegovih dugih lopti pronašlo je metu.