KVALIFIKACIJE ZA SP

Reprezentacija na pragu plasmana na prvenstvo imenovala novog izbornika

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 16:00

Surinam je prošli mjesec imao priliku automatski se kvalificirati, ali poraz od 13 u posljednjem susretu skupine A Concacaf zone od Gvatemale odveo je Panamu na SP

Nogometni savez Surinama u nedjelju je objavio da je iskusni Henk ten Cate imenovan novim izbornikom Surinama uoči doigravanja za Svjetsko prvenstvo u ožujku.

Ten Cate (71) bivši je trener Ajaxa iz Amsterdama, a radio je kao pomoćni trener u Barceloni i Chelseaju.

Nizozemac će preuzeti vodstvo Surinama za kvalifikacije za prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti kada se 26. ožujka u Monterreyu susretnu s Bolivijom u doigravanju. Ako pobijede u toj utakmici, 31. ožujka će se susresti s Irakom kako bi odlučili o mjestu na mundijalu, gdje bi se našli u skupini I s Francuskom, Norveškom i Senegalom, a utakmice će igrati u Bostonu, Philadelphiji i Torontu.

Surinam je prošli mjesec imao priliku automatski se kvalificirati, ali poraz od 13 u posljednjem susretu skupine A Concacaf zone od Gvatemale odveo je Panamu na SP, ostavljajući Surinamu posljednju priliku u međukonfederacijskom doigravanju u ožujku.
Poraz u Gvatemali potaknuo je izbornika Stanleyja Menza, bivšeg nizozemskog reprezentativnog vratara, da podnese ostavku, a Surinam je brzo poduzeo mjere kako bi imenovao njegovu zamjenu.

Ten Cate je posljednji put radio u nogometu 2023. i to kao pomoćnik tadašnjeg  izbornika Surinama Arona Wintera.

izbornik Surinam

