Bijesni Mišković našao se u središtu incidenta pa izvrijeđao Istru i Puljane: Ovo će odjeknuti

Posljednji dvoboj 17. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke nije bio samo obilježen prekidom utakmice zbog preguste magle koja je učinila vidljivost na stadionu Aldo Drosina gotovo pa nepostojećom, već i zbog jedne nevjerojatne situacije s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem.

Prvom čovjeku HNK Rijeke, koji uz to obnaša i dužnost dopredsjednika HNS-a ulazak na stadion bio je ozbiljno doveden u pitanje. Zašto? Odgovor na to pitanje ostao je nepoznat svima osim domaćinima.

Predsjednika Rijeke Damira Miškovića jedva su pustili na stadion, piše Novi list, a razlog je nepoznat. Navodno je Miškovića, dok se dovezao do stadiona sa suradnicima, dočekalo pitanje zaštitara 'Tko ste vi?', a nakon što su ga ipak pustili, na parkingu nije bilo slobodnog mjesta, piše riječki portal.

Međutim, SN su objavile drugu verziju priče. Navodno je Istra brzo pronašla novo parkirno mjesto za Miškovića nakon što ga zbog gužve inicijalno nisu mogli pustiti na parking, a predsjednik Rijeke navodno je uputio hrpu uvreda predsjedniku Istre 1961 Branku Devideu Vincentiniju. Kako se navodi, Mišković mu je prigovorio zbog 'provincijskog okruženja'.