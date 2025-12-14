'Guštao sam kad je Rebić sam sebi rekao 'majmune', a Hajdukova služba dobiva bonus zbog suđenja'

Stručni komentator i analitičar MaxSport studija Joško Jeličić prokomentirao je susret Lokomotive i Hajduka na Maksimiru kojeg su bijeli dobili 1:3.

- Hajduk je igrao jako dobro bez obzira na rani gol. Sigur je igrao bočnoga pa ulazio na poziciju šestice, to mu je bliže nego Hodaku. Lokomotiva igra obranu čovjek na čovjeka i radi probleme, vidjeli smo to protiv Dinama. Lokomotiva je imala puno problema u izgradnji igre kad imaš Šegu, Almenu i Rebića s druge strane, Garcia je apsolutno pogodio s taktikom. Lokomotiva je u prvom dijelu imala duele 9/33, sve druge lopte su uzimali igrači Hajduka. U zadnje vrijeme Lokomotiva igra loše. Prije dva i pol mjeseca je bila bolja od Hajduka, a sad vidimo koliko je Hajduk kroz trenera i podizanje vrijednosti pojedinačno i momčadski, kroz širenje kadra... Sad se već ne postavljaju pitanja, naravno da moraš graniti medijske gljivice. Imaš najboljeg strijelca lige i Rebića koji raste fizički. Ovo je bio klasični Rebić, guštao sam kad je sam sebi rekao "majmune" kad je ovo fulao. Ali Almenina lopta za Šegu, koliko taj momak radi za momčad. Svatko tko je dobronamjeran i voli nogomet, kojem je Hajduk iznad svega, to mora vidjeti - rekao je u svom stilu Jeličić.

- Nagledali smo se situacija s VAR-om, u naše se vrijeme to ne bi ni gledalo. Da je VAR poništio gol zbog Rebićeva faula, ne bi se što imalo reći. Ja ga ne bih sudio. Ne znam više mjernu jedinicu, što je intenzitet. Znam da je ovo blaži dodir nego skoro pa ubojstvo Bennacera na Siguru u derbiju. To dovodi ljude u situacije, polariziranja. Volio bih da svi klubovi imaju suđenje kao što ima Hajduk u ovoj sezoni. Dolazi Božić i božićnice, Hajdukova PR služba dobiva apsolutni bonus. Suđenje je na top razini, nije oštećen ni za bod. Sve druge imaju bod, dva, pogreška ili ne... Ali Hajduk ne bi trebao imati nikakav prigovor na suđenje u ovom dijelu sezone - kaže Jeličić o suđenju.