Rijeka reagirala na ponašanje Istre prema Miškoviću: Postupci su krajnje neprimjereni

Posljednji dvoboj 17. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke nije bio samo obilježen prekidom utakmice zbog preguste magle koja je učinila vidljivost na stadionu Aldo Drosina gotovo pa nepostojećom, već i zbog jedne nevjerojatne bizarnosti s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem.

Na pulskom stadionu Aldo Drosina dogodila se situacija kakva se rijetko viđa u profesionalnom sportu. Prvom čovjeku HNK Rijeke, koji uz to obnaša i dužnost dopredsjednika HNS-a ulazak na stadion bio je ozbiljno doveden u pitanje.

Po dolasku pred stadion, Miškovića i njegove suradnike dočekala je krajnje neobična scena. Umjesto uobičajenog prolaska na službeni parking, uslijedilo je ispitivanje identiteta i jasna poruka da ulaz nije dopušten. Riječ je o parkiralištu koje koristi već gotovo četrnaest godina, od trenutka kada je preuzeo vođenje Rijeke, pri svakom gostovanju na Derbiju della Učka. Nakon dužeg natezanja sa zaštitarskom službom, stiglo je novo objašnjenje; mjesta za predsjednika gostujućeg kluba jednostavno nema.

Tek nakon toga Mišković je uspio pronaći parkirno mjesto i ući na tribine ‘Drosine’ zajedno s najbližim suradnicima. No njegov boravak na stadionu nije potrajao. Tijekom prekida igre javio se telefonom predsjedniku Istre 1961 i uz dozu ironije zahvalio na, kako je rekao, “gostoprimstvu” prema čelnim ljudima HNK Rijeke i riječkim navijačima. Ubrzo je izašao sa stadiona, sjeo u automobil i odvezao se natrag prema Rijeci.

Vrlo brzo nakon situacije objavljeno je i službeno priopćenje HNK Rijeke na web-stranici kluba, u kojem se ističe nezadovoljstvo hrvatskog prvaka. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski nogometni klub Rijeka oduvijek njeguje korektne i profesionalne odnose s NK Istra 1961, kao i poštovanje prema svim upravama i djelatnicima nogometnih klubova.

U tom se duhu HNK Rijeka prilikom svakog gostovanja striktno pridržava pravila domaćina te, kada je to potrebno, izlazi u susret Upravi i protokolu domaćeg kluba.

Smatramo da rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima, dok u odnosima između uprava i djelatnika klubova mora vladati međusobno uvažavanje.

Nažalost, dužni smo izraziti ozbiljno nezadovoljstvo zbog postupanja djelatnika NK Istra 1961 prema predsjedniku HNK Rijeke, gospodinu Damiru Miškoviću, prilikom dolaska na večerašnju utakmicu.

Unatoč činjenici da je predsjednik bio uredno najavljen, da je posjedovao važeće ulaznice, da je bio evidentiran na službenom popisu za parking te da ga je na ulazu dočekala djelatnica protokola HNK Rijeke, djelatnici NK Istra 1961 odbijali su mu omogućiti ulazak na parkirni prostor.

Nakon intervencije djelatnice protokola HNK Rijeke predsjedniku Miškoviću ipak je dopušten ulazak na parking, na kojem u tom trenutku nije bilo slobodnog parkirnog mjesta.

HNK Rijeka kvotu parkirnih mjesta dobivenu od NK Istra 1961 nije u potpunosti iskoristila, no unatoč tome nije bilo osiguranog mjesta niti za jedno vozilo Uprave, iako se radilo o tri vozila.

Smatramo da su navedeni postupci krajnje neprimjereni te da predstavljaju ozbiljno nepoštovanje prema predsjedniku HNK Rijeke, ali i prema Klubu u cjelini."