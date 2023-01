Karačić: Nismo favoriti, ali nisu bili ni nogometaši pa su uzeli broncu, možemo do čuda

Ono što su u nogometnoj reprezentaciji Kovačić, Modrić i Brozović, to su u rukometnoj Karačić, Duvnjak i Cindrić. Senatori. I upravo o igri te trojke ovisi kako će hrvatska rukometna reprezentacija proći na skorašnjem Svjetskom prvenstvu koje će se od 11. do 29. siječnja igrati u Poljskoj i Švedskoj. Igor Karačić ove godine sjajno igra u poljskom Kielceu, u reprezentaciji je od 2015. godine, kada ga je prvi pozvao Slavko Goluža.

>> Ruski i srpski mediji napali Lovrena: Pišu da je potjeran iz Rusije zbog ustaških pjesama

Protiv Egipta 200 posto

– Zbog koronavirusa nije me bilo na Europskom prvenstvu u Mađarskoj. Ali, nije bilo još jako puno igrača i prošli smo kako smo prošli. Nije ni sada situacija bajna. Nedostaje nam zbog ozljeda dosta igrača, neki od njih su članovi prve sedmorke. No, i dalje imamo jako dobru reprezentaciju, spoj mladosti i iskustva. Ono što sam vidio na ovih nekoliko treninga daje mi nadu da ćemo napraviti dobar posao. Atmosfera je jako dobra, mladi igrači donijeli su kvalitetu više. Ma, bit će sve dobro – rekao je Igor.

Ove godine nije vas bilo na tradicionalnoj rukometnoj reviji u Mostaru?

– Da, u to vrijeme igrao sam za Hrvatsku u prijateljskom susretu protiv Italije. Šteta, tamo je uvijek lijepa priča, okupe se sve generacije rukometaša. Ove me godine dostojno zamijenio brat Ivan – dodao je Igor.

Kako ćemo s Egiptom, prvim suparnikom u skupini na Svjetskom prvenstvu?

– Bit će jako, jako teško. To je možda jedna od najznačajnijih utakmica u posljednje dvije godine koju ćemo igrati. Pobjeda nam širom otvara vrata četvrtfinala, što je nekakav osnovni cilj na Svjetskom prvenstvu. Svi vrlo dobro znamo da moramo biti među prvih osam kako bismo izborili sudjelovanje na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Egipat moramo shvatiti 200 posto ozbiljno i u tom susretu nema štednje. O preostala dva suparnika u skupini, Maroku i SAD-u, ne znam puno, ali ne vjerujem da ćemo imati probleme s njima. Uvodna pobjeda dala bi nam dodatni vjetar u leđa. Uvjeren sam da ćemo do susreta protiv Danaca u drugom krugu dobiti sve suparnike – kaže Igor.

Obrana i vratari trebali bi nam biti najveća snaga?

– Do sada su sve reprezentacije koje su osvajale medalje to činile zahvaljujući dobroj igri u obrani. Imamo doista dobro posloženu obranu, s Gojunom i Musom u sredini. Naravno, tu su i odlični vratari. Sa Slavićem sam prvi put na pripremama, prvi put u reprezentaciji. Pratio sam ga kako brani u Ligi prvaka. Bude li na nivou tih obrana, to će biti jako, jako dobro. Uostalom, protiv Italije pokazao je svoju klasu. Osim njega, tu su superiskusan Šunjić i mladi Kuzmanović – istaknuo je Karačić.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 29.12.2022., Dom sportova Mate Parlov, Pula - Prijateljska utakmica, Hrvatska - Italija. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Objektivno, je li Hrvatska kandidat za medalju?

– Iskreno, ne možemo reći da smo u prva tri favorita. Ali, nije bila ni nogometna reprezentacija pa je u Dohi osvojila broncu. Imamo kvalitetu da napravimo čudesan rezultat. Uostalom, Švedska nam je obećana zemlja. U Stockholmu smo 2020. igrali finale Europskog prvenstva. Htio bih ponovno zaigrati u toj dvorani. A da bismo došli do Stockholma, moramo stići do četvrtfinala – kaže Karačić.

Ali, ne znam znate li podatak da u Jönköpingu, gradu u kojem igramo prvi krug, nismo nijednom pobijedili. Upisali smo sva tri poraza u skupini na Svjetskom kupu te sva tri poraza u skupini na Europskom prvenstvu 2002. godine.

Tradicija se mora srušiti

– Nisam znao taj podatak. Dakle, šest utakmica u nizu izgubili smo u Jönköpingu? A, ništa, sada je odlična prilika da se ta neugodna tradicija sruši, zar ne?

Kako je u Kielceu?

– Za sada sve ide po planu. U poljskom prvenstvu izgubili smo neočekivano u Plocku, ali nadoknadit ćemo taj poraz u svojoj dvorani u svibnju. Što se tiče skupine Lige prvaka, cilj nam je biti prvi u skupini. Za sada je prva Barcelona, koja ima bod više. Jedini poraz upisali smo upravo kod njih u gostima. No, kako nam u drugom dijelu sezone dolaze u Kielce, vjerujem da će to biti susret koji će odlučivati o broju jedan skupine. Inače, moram pohvaliti ovom prilikom PPD Zagreb. Promjena trenera očigledno je dobro djelovala i "plinari" su iznenadili pobjedama nad Veszpremom i Wislom i sada su na dobrom putu da zaigraju u osmini finala Lige prvaka, gdje im je po kvaliteti i mjesto – zaključio je Igor Karačić.