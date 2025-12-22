Prvak Europe sprema nešto nikad viđeno u svijetu nogometa: Evo što nude Enriqueu

Otkako je u srpnju 2023. sjeo na klupu PSG, Španjolac Luis Enrique poveo je klub u (zasad) najplodonosnije razdoblje u klupskoj povijesti. U prošloj sezoni vodio je Parižane do trostruke krune i povijesnog prvog naslova prvaka Europe pobjedom protiv milanskog Intera u finalu Lige prvaka. Prošlog tjedna osvojen je i Interkontinentalni kup pa je tako Klupsko svjetsko prvenstvo ostalo jedini trofej koji PSG nije osvojio u 2025.

Osim sjajnih rezultata, Enrique je uspostavio i jedan od najatraktivnijih stilova igre u Europi te sjajnu atmosferu u svlačionici. Svlačionica pariškog kluba često je bila puna problema dok su za klub igrale zvijezde poput Neymara, Lionela Messija ili Kyliana Mbappea, a to se u potpunosti promijenilo Enriqueovim dolaskom.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uživa veliko poštovanje od igrača te je uspostavio jasan autoritet i sistem u kojem se sve zasniva na trudu i napornom radu te je jasno dao do znanja da niti jedna zvijezda nije iznad momčadi čime je dodatno oduševio čelnike kluba. Iz tog razloga, u nekim medijima se pojavila informacija kako PSG za 55-godišnjeg španjolskog stručnjaka sprema 'doživotni' ugovor.

Tako nešto nije prije viđeno u svijetu nogometa, a u drugim profesijama podrazumijeva da zaposlenik ne može dobiti otkaz. Čini se kako bi se u Enriqueovom slučaju zapravo radilo o dugoročnom ugovoru kojim bi mu se poručilo da se ozbiljno računa na njega, ali da ipak nije 'nedodirljiv'. Zasigurno bi primio i značajnu odštetu u slučaju da se ugovor prekine ranije. Ipak, nije nemoguće ni da ugovor stvarno bude doživotan u smislu da se u njega stavi klauzula kako Španjolac može napustiti klub u bilo kojem trenutku, ali da ne može biti otpušten.

Njegov aktualni ugovor istječe u ljeto 2027.