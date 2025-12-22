Ažurirane vrijednosti HNL igrača: Bennacer više nije najvrjedniji, a ovaj igrač zabilježio je nevjerojatan rast cijene

Najpopularnija stanica za praćenje cijene i statistika nogometaša, Transfermarkt, objavila je nove cijene ia igrače iz hrvatskog prvenstva. Najveći dobitnik nove ljestvice cijena je Lokomotivin Aleks Stojaković, 21-godišnji napadač kojem je cijena skočila za čak 620 posto (sa 125 tisuća eura na 900 tisuća).

Najveći pad cijene ubilježio je veznjak Rijeke Niko Janković kojem je cijena pala sa šest i pol milijuna eura na "samo" tri i pol. Pratitelji su mu dvojica igrača Dinama, Ismael Bennacer i Ronael Pierre-Gabriel, kojima je cijena pala za milijun eura.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zahvaljujući ovom padu, alžirski reprezentativac više nije najvrjedniji igrač HNL-a. Cijena mu sada iznosi devet milijuna eura, a na toliko je procijenjen i Rijekin Toni Fruk - najbolji igrač lige po izboru kapetana. Treći na ovoj ljestvici je Hajdukov Rokas Pukštas s procjenom od pet milijuna eura.

Najveći porast cijene (izraženo bez postotaka) je Hajdukov stoper Branimir Mlačić, mladić za kojeg se interesiraju europski velikani poput Intera i Marseillea. Njegova cijena porasla je s 800 tisuća eura na četiri milijuna što znači porast cijene od 400 posto. Četiri milijuna eura sada vrijedi i najbolji mladi igrač lige, Adriano Jagušić, koji je dosad bio procijenjen na 1.8 milijuna eura.