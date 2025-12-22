Naši Portali
Najnovije vijesti
LOŠ DRUGI LAUF

Kolega doživio veliki pad u poretku nakon druge vožnje: Pobjeda McGrathu

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 16:43

Kolega je prije godinu dana na istoj stazi osvojio peto mjesto i nakon prve vožnje se činilo da bi mogao nadmašiti taj rezultat, što se, nažalost, nije dogodilo

Norveški skijaš Atle Lie McGrath pobijedio je u slalomu za Svjetski kup koji je u ponedjeljak održan u talijanskoj Alti Badiji, a na kojem je hrvatski reprezentativac Samuel Kolega završio na diobi 20. mjesta, iako je u prvoj vožnji imao šesti rezultat.

Nažalost, Kolega u drugoj vožnji nije uspio ponoviti jednako dobru vožnju. Najlošije vrijeme druge vožnje mu je na kraju donijelo diobu 20. mjesta (+1.50 sekundi) s Austrijancem Joshuom Sturmom, koji je u prvoj vožnji završio na 30. poziciji i kao posljednji se kvalificirao za nastup u finalu.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Kolega je prije godinu dana na istoj stazi osvojio peto mjesto i nakon prve vožnje se činilo da bi mogao nadmašiti taj rezultat, što se, nažalost, nije dogodilo.

U Alti Badiji se u ponedjeljak najviše veselio 25-godišnji Atle Lie McGrath, koji je došao do svoje četvrte pobjede u Svjetskom kupu, a sve ih je ostvario u slalomu. Na ovu je čekao gotovo godinu dana, nakon što je u siječnju 2025. slavio u Wengenu. Norvežanin je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, a za vodećim Clementom Noelom je zaostajao samo devet stotinki. U drugoj vožnji je McGrath imao osmi rezultat, što mu je bilo dovoljno za uvjerljivu pobjedu (1:44.50 minuta), jer je Francuz imao tek 22. vrijeme i završio je na drugom mjestu s 30 stotinki zaostatka za pobjednikom.

Na postolju im se pridružio Švicarac Loic Meillard sa zaostatkom od 39 stotinki.

Prošlogodišnji pobjednik slaloma na Gran Risi, Norvežanin Timon Haugan, ovogodišnju utrku je završio na četvrtom mjestu, što mu je bilo dovoljno da se zadrži na vrhu redoslijeda za slalomski Mali kristalni globus s 245 bodova. Noel je skočio na drugo mjesto sa 182 boda, a samo dva boda manje ima njegov sunarodnjak Paco Rassat.

Samuel Kolega je s 40 bodova na diobi 25. mjesta, a Filip Zubčić ima 13 bodova i nalazi se na 37. poziciji.

Švicarac Marco Odermatt uvjerljivo je vodeći u ukupnom redoslijedu za Veliki kristalni globus s 805 bodova. Na drugo mjesto se probio Norvežanin Timon Haugan 360 bodova, a samo dva manje ima brazilski reprezentativac Lucas Pinheiro Braathen na trećem mjestu.

Filip Zubčić je s 96 bodova na 34. poziciji, a Samuel Kolega je s 40 bodova na diobi 72. mjesta.

Skijaši će u ovoj kalendarskoj godini imati još samo jednu utrku Svjetskog kupa, a za bodove će boriti 27. prosinca u superveleslalomu kojem je domaćin talijanski Livigno.

Hrvatski skijaši će novi nastup imati 7. siječnja na slalomu u Maddoni di Campiglio, gdje je Samuel Kolega u prošloj sezoni došao do trećeg mjesta, svog prvog i jedinog postolja u Svjetskom kupu.

Ključne riječi
Samuel Kolega Slalom Skijanje

