Srušit će rekorde gledanosti: Evo koji će slavni nogometaš glumiti u novom nastavku 'Brzih i žestokih'

Pjevači, glazbenici, influenceri, glumci i sportaši. Svi oni zajedno često se nazivaju jednom riječju – celebrityji. Osobe koje su zbog svojih pojavljivanja na malim ekranima poznate mnogima, a njihov rad visoko je cijenjen i praćen. Upravo te osobe često su i uzori brojnima te zbog utjecaja koje imaju pojavljuju se i u reklamama. No, mnogi, kada govorimo o snimanjima, ne staju samo na reklamama. Tako smo imali priliku vidjeti brojne poznate pjevačice, poput Lady Gage ili Rihanne, kako su se okušale u glumi, a sada je to odlučio napraviti i jedan sportaš. Vijest čija je potvrda stigla nedavno, a o kojoj se već mjesecima nagađa jest da nogometna superzvijezda Cristiano Ronaldo (40) postaje dio glumačke postave novog nastavka filma “Brzi i žestoki”.

Popularni nogometaš, koji pozornost privlači i svojim privatnim životom, tako će svoju impresivnu karijeru na zelenim terenima zamijeniti, barem privremeno, blještavilom hollywoodskih reflektora. Portugalski fenomen dobit će ulogu u dugoočekivanom finalu jedne od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena. Riječ je o posljednjem nastavku sage koja se za sada spominje pod radnim naslovima “Fast X: Part 2” ili “Fast Forever”, a trebala bi zaključiti priču o obitelji Toretto i njihovim adrenalinskim avanturama. Početak prikazivanja ovog filma planiran je za travanj 2027. godine, a vijest o dolasku Ronalda u ulozi glumca potvrđena je od glavnog glumca i producenta filma Vina Diesela. On je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju s Ronaldom te nedvosmisleno istaknuo da je za njega napisao ulogu. Ubrzo se oglasio i glumac Tyrese Gibson, još jedan od veterana serijala, koji je fotografijom s Ronaldom i drugim zvijezdama filma poručio: “Dobro došao u obitelj.”

Welcome to the FAMILY! @Cristiano the GLOBAL DANCE JUST WENT INTO NEW HEIGHTS!!!!!! pic.twitter.com/kaQPIYPD5x — Tyrese Gibson (@Tyrese) December 17, 2025

Iako je potvrđeno da će poznati nogometaš uskočiti ispred kamere, druge informacije još nisu poznate. Detalji uloge koju će igrati strogo su čuvani, a ni Cristiano još nije javno govorio o ovoj promjeni. Upravo time Portugalac je ostavio prostora za brojna nagađanja obožavatelja koji se sad pitaju hoće li im omiljeni sportaš utjeloviti negativca, novog suparnika Dominicu Torettu koji će svojom vještinom za volanom parirati glavnim junacima ili će se možda naći na strani zakona, kao novi agent koji se pridružuje timu. Uz to, mnogi se nadaju i da će scenaristi lukavo iskoristiti njegove fizičke sposobnosti i sportsku pozadinu kako bi stvorili lik koji je jednako uvjerljiv u akcijskim scenama kao i za upravljačem automobila. Naravno, valja istaknuti i da Ronaldova globalna prepoznatljivost i marketinški potencijal jamče da njegova uloga, kao i film, neće proći nezapaženo, a produkcija zasigurno računa i na njegovu golemu bazu obožavatelja, što bi finalnom filmu moglo omogućiti i obaranje novih rekorda gledanosti koje dugo nitko neće moći srušiti.

Franšiza “Brzi i žestoki” i bez ovog velikog sportskog imena ima veliku bazu obožavatelja, a svoj put započela je još 2001. godine kao relativno skroman film o ilegalnim uličnim utrkama automobila u Los Angelesu. U središtu priče bili su Dominic Toretto, kojeg glumi Vin Diesel, karizmatični vođa bande i obiteljski čovjek čvrstih principa, te Brian O’Conner, kojeg je glumio pokojni Paul Walker, policajac na tajnom zadatku koji se infiltrira u Domovu ekipu, no na kraju pronalazi novu obitelj i svrhu. Tijekom više od dva desetljeća i deset filmova, serijal je doživio nevjerojatnu transformaciju. Fokus se s uličnih utrka pomaknuo na spektakularne pljačke, špijunažu i borbu protiv globalnih terorističkih prijetnji, pri čemu su automobili postali tek jedno od oružja u arsenalu likova koji prkose zakonima fizike. Unatoč nevjerojatnim akcijskim scenama, velikim glumačkim imenima i budžetu koji film danas ima, temeljna ideja o “obitelji” ostala je srce franšize i ključ njezina globalnog uspjeha.

Ronaldo tako ulazi u izuzetno probrano društvo te će igrati uz Vina Diesela, Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) i Jordanu Brewster (Mia Toretto), koji su u franšizi od samih početaka. Tijekom godina ekipi su se pridružili i Tyrese Gibson te Chris “Ludacris” Bridges, a kasnije i akcijske superzvijezde poput Dwaynea Johnsona u ulozi agenta Lukea Hobbsa te Jasona Stathama, koji je od antagonista prerastao u saveznika kao Deckard Shaw. Posljednjih nekoliko filmova dodatno je podiglo ljestvicu angažmanom hollywoodskih teškaša kao što su Charlize Theron u ulozi kibernetičke teroristice Cipher, Kurt Russell kao misteriozni vladin agent “Mr. Nobody” te Jason Momoa kao ekscentrični i opasni negativac Dante Reyes. Uz ova velika imena, Ronaldo će još dodatno podignuti prašinu. No, pitanje koje mnoge zanima jest i odakle Portugalcu želja za “promjenom struke”. Naime, ni to nije tajna, a Cristiano je o tome govorio još 2018. godine, kada je na vrhuncu svoje nogometne moći izrazio ambiciju da se nakon umirovljenja okuša u svijetu glume. Tada je kazao i da je svjestan da nema formalnog glumačkog obrazovanja i iskustva te da bi volio dobiti barem neku malu ulogu. Ta želja za sporednom ulogom vjerojatno dolazi nakon što je godinama bio zaštitno lice nekih od najvećih svjetskih brendova te stjecao neprocjenjivo iskustvo pred kamerama u brojnim reklamnim kampanjama. Uz to, njegova poliglotska sposobnost, tečno govorenje portugalskog, engleskog i španjolskog jezika, otvara mu vrata međunarodnih produkcija i čini ga idealnim kandidatom za globalne filmske projekte.

Premijera filma "Brzi i žestoki 10"

Angažman u “Brzima i žestokima” za Ronalda tako nije tek slučajna zabava, već strateški potez kojim najavljuje ozbiljne namjere u filmskoj industriji. Do sada, osim spomenutih reklama, nije imao značajnijih glumačkih uloga u filmovima ili televizijskim serijama, s obzirom na to da je njegova karijera bila potpuno posvećena nogometu, gdje je postigao gotovo sve što se moglo. S pet osvojenih Zlatnih lopti, bezbrojnim rekordima i više od 950 golova u karijeri, on je živa legenda sporta. Ipak, plan mu nije stati samo na tome, nego nastaviti djelovati u javnosti nakon kraja sportske karijere. U travnju 2025. godine pokrenuo je vlastiti filmski studio u suradnji s jednim poznatim britanskim redateljem. Taj potez jasno ukazuje na dugoročnu viziju i želju da se etablira kao ozbiljan igrač u Hollywoodu, ne samo ispred kamere, već i iza nje, u ulozi producenta. Ulazak u “obitelj” Vina Diesela za Ronalda je više od uloge, to je ulaznica u sam vrh industrije zabave i početak jednog potpuno novog poglavlja u životu jedne od najvećih zvijezdi našeg vremena za koju valja istaknuti i da trenutačno igra za Al Nassr u Saudijskoj Arabiji, a u studenom je otkrio kako će Svjetsko prvenstvo 2026. biti njegovo posljednje. Konačan oproštaj od nogometa planira za godinu ili dvije.