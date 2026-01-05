Nedavna američka vojna operacija u Venezueli, tijekom koje je predsjednik Nicolas Maduro odveden u New York, ohrabrila je Kremlj, a posebno bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, da javno razmatra slične akcije. Medvedev, koji je danas zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, izjavio je da može zamisliti operacije otmice usmjerene na strane čelnike, navodeći njemačkog kancelara Friedricha Merza kao mogući primjer.

„Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret u ovom karnevalu događaja“, citirala je Medvedeva državna novinska agencija TASS , Medvedev je naglasio da takav scenarij nije nerealan. „Postoje čak i osnove za njegov kazneni progon u Njemačkoj, tako da to ne bi bio gubitak, pogotovo jer građani nepotrebno pate“, rekao je Medvedev. Medvedev, koji je bio ruski predsjednik od 2008. do 2012., posljednjih se godina istaknuo kao jedan od najglasnijih tvrdolinijaša Kremlja, često iznoseći agresivne retoričke napade na Ukrajinu i Zapad.

On se također osvrnuo na američke tvrdnje da je Maduro nelegitiman vođa. Prema Medvedevu, takve tvrdnje ne podupiru ozbiljnu provjeru i odražavaju dvostruke standarde SAD-a, jer su upravo Sjedinjene Države svojim djelovanjem u Venezueli prekršile međunarodno pravo. Otmica predsjednika suverene države predstavlja kršenje načela suvereniteta i Povelje UN-a, što je u ovom slučaju očito zanemareno.

Medvedev se potom osvrnuo i na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tvrdeći da mu je mandat odavno istekao. Moskva je dosljedno tvrdila da je Zelenski nelegitiman jer se izbori nisu održali, dok ukrajinski Ustav dopušta produljenje predsjedničkog mandata u ratno vrijeme. Ovim izjavama Medvedev potvrđuje svoj status jednog od najutjecajnijih glasova Kremlja. On istovremeno implicira da američke akcije, predvođene Trumpom, ohrabruju diktatore i velike sile da slijede isti obrazac, čime se praktički ukida poštivanje međunarodnog prava, a jedino što danas djeluje je sila.