Kakva dominacija Hrvatske, primili smo samo devet pogodaka

Rukometašice Hrvatske pobijedile su Iran s 38:9 u prvoj utakmici skupine President kupa. Prvi pogodak primili smo tek u 16. minuti, kod rezultata 11:0 za nas.

Sjajno je branila Lucija Bešen koja je u prvom poluvremenu imala 13 obrana iz 16 udaraca što je preko 80 posto uspješnih obrana. U drugom poluvremenu branila je mlada Lea Zetović koja je sakupila, sedam obrana iz 13 šuteva (53,8 posto uspješnih obrana).

Ovo je drugi put u povijesti svjetskih prvenstava da smo primili samo devet pogodaka. Prvi put se dogodilo 2005. godine kada smo od Uzbekistana primili također samo devet pogodaka.

Inače, taj susret protiv Uzbekistana dogodio se na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Utakmica je igrana u Ledenoj dvorani u St. Petersburgu a to je ujedno bila i naša rekordna pobjeda u povijesti svjetskih prvenstava – 44:9.

Zanimljivo je da smo dvaput pobjeđivale svoje suparnike s trideset pogodaka razlike. Bilo je to dvaput protiv Urugvaja - loba puta je bilo 35:15, a upravo ćemo protiv ove južnoameričke reprezentacije igrati sljedeću utakmicu u President kupu, u subotu 6. prosinca u 11 sati.

Najefikasnije kod nas u susretu protiv Irana bile su Katja Vuković s devet, te Ana Malec s pet pogodaka.