Zubac bi mogao postati žrtva promjena u Clippersima: Nije nemoguće da napusti brod koji tone

Los Anegels Clippersi sinoć su otpustili legendarnog 40-godišnjeg razigravača Chrisa Paula. Popularni 'CP3' došao je odigrati jednu zadnju sezonu prije umirovljenja i to u klubu za koji je nastupao od 2011. do 2017. i pružao ponajbolje partije u karijeri. Ipak, katastrofalan početak sezone i loš odnos s trenerom Tyronneom Lueom presudio je Paulu, a moglo bi biti još puno promjena u Clippersima javlja portal clutchpoints.com.

Momčad iz Los Angelesa trenutačno je na omjeru od šest pobjeda i šesnaest poraza ove sezone te su jedna od najgorih momčadi Zapadne konferencije. Da stvar bude još gora, svoj izbor na draftu ne kontroliraju sve do 2030. što znači da bi ove sezone bili loši samo da bi moćnom Oklahoma City Thunderu poklonili visoki izbor na draftu. U Clippersima stoga razmatraju mogućnost da skupo prodaju neke igrače, a među njima je i naš Ivica Zubac.

Hrvatski reprezentativac prošle je sezone završio šesti u izboru za najboljeg defenzivca sezone i našao se u drugoj obrambenoj petorki., a uz odličnu obranu je i vrlo dobar strijelac. Jedan je od najboljih centara lige na vrlo povoljnom ugovoru (58.6 milijuna dolara do sezone 2027./28.) što ga čini vrlo poželjnim na tržištu.

Najviše ineteresa pokazuju ozljedama izmučeni Boston Celticsi. Njima treba centar, a Clippersi bi u potencijalnoj razmjeni za Zupca tražili minimalno dva izbora prve runde drafta. Boston bi mogao pokušati 'začiniti' dogovor budući da ima beka Anferneeja Simonsa kojeg su Clippersi silno željeli dok je igrao u Portlandu.

Nije nemoguće ni da Los Angeles napuste dvije najveće zvijezde - James Harden i Kawhi Leonard i da Clippersi na kraju sezone izgledaju kao potpuno druga momčad. Svi igrači postaju dostupni za razmjenu 15. prosinca, a vidjet ćemo hoće li se momčad iz 'Grada Anđela' pojačavati ili skupo prodavati sve što valja.