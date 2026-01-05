Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
ATP LJESTVICA

Čilić napredovao, Ćorić nazadovao, Alcaraz na vrhu

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
05.01.2026.
u 14:00

ATP je objavio prvu ljestvicu u 2026. godini. Na samom vrhu nema promjena. Vodi Španjolac Carlos Alcaraz sa 12.050 bodova ispred Talijana Jannika Sinnera koji ima 11.500 bodova, dok je treći Nijemac Alexander Zverev sa 5.105 bodova.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je na novoj ATP ljestvici za tri mjesta i sada je 70. tenisač svijeta, dok je Borna Ćorić pao za sedam stepenica i sada se nalazi na 122. poziciji.

ATP je objavio prvu ljestvicu u 2026. godini. Na samom vrhu nema promjena. Vodi Španjolac Carlos Alcaraz sa 12.050 bodova ispred Talijana Jannika Sinnera koji ima 11.500 bodova, dok je treći Nijemac Alexander Zverev sa 5.105 bodova.

Australac Alex de Minaur, Talijan Lorenzo Musetti i Amerikanac Ben Shelton su napredovali za jednu poziciju, na šesto, sedmo i osmo mjesto, dok je Amerikanac Taylor Fritz pao sa šestog na deveto mjesto.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je napredovao za tri mjesta i sada drži 70. mjesto.

Borna Ćorić je pao za sedam mjesta na 122. poziciju. Dino Prizmić je ostvario napredak za jednu stepenicu na 126. mjesto, dok je Luka Mikrut sada 160. tenisač svijeta, što je skok za dva mjesta.

ATP LJESTVICA (5. siječnja)
1. (1) Carlos Alcaraz (Špa)        12.050 bodova
2. (2) Jannik Sinner (Ita)         11.500
3. (3) Alexander Zverev (Njem)      5.105
4. (4) Novak Đoković (Srb)          4.780
5. (5). Felix Auger-Alliasime (Kan) 4.190
6. (7). Alex de Minaur (Aus)        4.080
7. (8) Lorenzo Musetti (Ita)        3.990
8. (9).  Ben Shelton (SAD)          3.960
9. (6). Taylor Fritz (SAD)          3.840
10. (10) Jack Draper (VB)           2.990
70. (73) MARIN ČILIĆ (HRV)            765
122. (115) BORNA ĆORIĆ (HRV)          498
126. (127) DINO PRIŽMIĆ (HRV)         487
160. (162) LUKA MIKRUT (HRV)          365
231. (232) MATEJ DODIG (HRV)          244
293. (295) BORNA GOJO (HRV)           178...
Ključne riječi
ATP ljestvica Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!