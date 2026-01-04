Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
SLALOM I VELESLALOM

Evo koliko je Zrinka Ljutić zaradila od dva nastupa u Sloveniji, teško da je ovo očekivala

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
04.01.2026.
u 16:37

Slika nemoći i frustracije u ciljnoj areni govorila je više od tisuću riječi. Čim je prošla kroz cilj, Zrinka je u naletu bijesa skinula štapove i tresnula ih o snijeg, svjesna da je propustila veliku priliku za povratak u formu i osvajanje važnih bodova.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nezadovoljna je napustila skijalište ove nedjelje jer nije uspjela izboriti drugu vožnju slaloma u Kranjskoj Gori. Već nakon nekoliko vrata u gornjem dijelu staze napravila je pogrešku zbog koje se morala vraćati, izgubivši pritom dragocjeno vrijeme i prijeko potreban ritam. Svaki pokušaj povratka bio je uzaludan, a nakon još jedne pogreške ubrzo je postalo jasno da od plasmana u drugu vožnju neće biti ništa.

Slika nemoći i frustracije u ciljnoj areni govorila je više od tisuću riječi. Čim je prošla kroz cilj, Zrinka je u naletu bijesa skinula štapove i tresnula ih o snijeg, svjesna da je propustila veliku priliku za povratak u formu i osvajanje važnih bodova.

Ljutić je time nastavila s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

Jučer također nije briljirala u Kranjskoj Gori pa je u veleslealomu završila na 22. mjestu nakon čega je bila jako nezadovoljna te je poručila kako se "mora izvući iz ovoga". Taj joj je plasman donio zaradu od 1.280 eura, dok će za današnji nastup ostati bez nagrade FIS-a. Inače, Zrinka je ove sezone zaradila oko 55 tisuća eura.

Ključne riječi
Kranjska Gora Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!