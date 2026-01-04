Evo koliko je Zrinka Ljutić zaradila od dva nastupa u Sloveniji, teško da je ovo očekivala

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nezadovoljna je napustila skijalište ove nedjelje jer nije uspjela izboriti drugu vožnju slaloma u Kranjskoj Gori. Već nakon nekoliko vrata u gornjem dijelu staze napravila je pogrešku zbog koje se morala vraćati, izgubivši pritom dragocjeno vrijeme i prijeko potreban ritam. Svaki pokušaj povratka bio je uzaludan, a nakon još jedne pogreške ubrzo je postalo jasno da od plasmana u drugu vožnju neće biti ništa.

Slika nemoći i frustracije u ciljnoj areni govorila je više od tisuću riječi. Čim je prošla kroz cilj, Zrinka je u naletu bijesa skinula štapove i tresnula ih o snijeg, svjesna da je propustila veliku priliku za povratak u formu i osvajanje važnih bodova.

Ljutić je time nastavila s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

Jučer također nije briljirala u Kranjskoj Gori pa je u veleslealomu završila na 22. mjestu nakon čega je bila jako nezadovoljna te je poručila kako se "mora izvući iz ovoga". Taj joj je plasman donio zaradu od 1.280 eura, dok će za današnji nastup ostati bez nagrade FIS-a. Inače, Zrinka je ove sezone zaradila oko 55 tisuća eura.