Štimac: Bošnjačko maltretiranje Hrvata više nema opstojnosti, jasno je što treba mijenjati

Trener HŠK Zrinjski i bivši hrvatski reprezentativac Igor Štimac, svojim izjavama je ponovno podignuo prašinu u susjednoj Bosni i Hercegovini

- Ono što je notorna činjenica i što je svima jasno da u državi u kojoj bi trebala biti tri ravnopravna naroda, s jednakim pravima i odgovornostima, postoji naš hrvatski narod koji nije ni u čemu ravnopravan. Dok Bošnjaci i Srbi ne shvate da se to treba promijeniti, da trebaju postati ravnopravan i punopravan narod u BiH, stvari neće ići na dobro. To maltretiranje s bošnjačke strane koje se događa prema hrvatskom narodu, više nema opstojnosti. Jasno je da te stvari treba mijenjati. Našem narodu u BiH treba podrška, jer naš narod je pobjednički. On je u najvećoj mjeri osigurao da se BiH očuva teritorijalno, da se oslobodi od agresije i da se sačuva u cjelini - rekao je Štimac u studiju Jadran TV.

- Od "islamizacije Evrope", korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni", zatim poziranja u jakni s obilježjima paradržave Herceg-Bosne, do držanja upaljača na kojem je znak HOS-a i na kojem je pisalo "Za dom spremni", Štimac je nastavio svoj sramotni repertoar izjava i stavova koje vrijeđaju, ali i otvoreno etiketiraju jedan narod u BiH - kritizirao ga je BiH portal Klix.ba pa nastavio:

- Moglo bi se reći da je Štimac u jednu ruku Dodik ili Čović, ali u nogometnom svijetu, što na umu, to na drumu, bez obzira koga će pritom uvrijediti, a posebno je zabrinjavajuća doza (ne)znanja, odnosno bahatosti prilikom prozirnih pokušaja objašnjavanja svojih sramotnih ispada - zaključili su.