U FENOMENALNOJ JE FORMI

Joško Gvardiol fanove na društvenim mrežama ostavio bez teksta: 'Čovjek je čudo...'

Premier League - Manchester City v West Ham United
Phil Noble/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 19:12

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ponovno je glavna tema na društvenim mrežama. Nakon što je u utakmici protiv Sunderlanda pokazao nevjerojatan napadački instinkt, mnogi se s pravom pitaju je li mu mjesto u obrani ili na vrhu napada

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja, Joško Gvardiol, još je jednom demonstrirao da je mnogo više od samo pouzdanog obrambenog igrača. U novogodišnjem dvoboju 19. kola Premier lige protiv Sunderlanda, koji je završio bez pogodaka 0:0, Gvardiol je ušao u igru u 57. minuti i u potpunosti transformirao napadačku igru svoje momčadi. Tijekom samo 33 minute na terenu postao je najveća prijetnja za gol Sunderlanda, provevši više vremena u protivničkom šesnaestercu nego na vlastitoj polovici. Njegov ofenzivni arsenal bio je impresivan: uputio je četiri udarca prema golu, uključujući maestralan pokušaj petom koji je zamalo završio u mreži te akrobatski udarac koji je pogodio vanjski dio stative.

Njegov nastup izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su navijači i sportski analitičari izrazili divljenje, ali i čuđenje. "Zašto Gvardiol ne igra kao napadač? Čovjek je čudo prirode", samo je jedan od komentara koji sažima opće raspoloženje. Engleski mediji također nisu štedjeli pohvale. Manchester Evening News ocijenio je njegov ulazak visokom ocjenom sedam, ističući trenutan i iznimno značajan doprinos, dok su ga engleski komentatori proglasili najvjerojatnijim strijelcem Cityja u drugom poluvremenu, unatoč tome što je u igru ušao kao branič. Čak je i trener Pep Guardiola nakon utakmice spomenuo Gvardiola među igračima koji su stvorili najbolje prilike za pogodak.

Ovo nije prvi put da Gvardiol oduševljava svojim napadačkim sposobnostima. Još sredinom prosinca 2025., nakon utakmice Lige prvaka u Madridu, engleski su ga mediji opisali kao "konstantnu prijetnju u napadu". Sam Guardiola ga je ranije nazvao "najvažnijim igračem Manchester Cityja", posebno ističući njegovu sposobnost da prenese loptu preko centra i aktivno sudjeluje u kreiranju prilika. Njegova svestranost i nogometna inteligencija čine ga jedinstvenim igračem koji ruši tradicionalne podjele na obrambene i napadačke uloge, postajući prototip modernog, totalnog nogometaša.

Da se ne radi samo o prolaznom dojmu, potvrđuju i brojke. U prošloj sezoni 2024./2025., Gvardiol je u 55 nastupa zabilježio impresivnih šest golova i dvije asistencije, što su statistike kojih se ne bi posramili ni mnogi vezni igrači. Njegov ofenzivni utjecaj nastavio se i u tekućoj sezoni, gdje je do početka prosinca u Premier ligi upisao dva gola i dvije asistencije, uz čak 27 dodira s loptom u protivničkom šesnaestercu. Gvardiol je postao igrač od kojeg se očekuje da riješi utakmicu, bez obzira na to s koje pozicije na terenu kreće, a navijači se s pravom pitaju postoji li išta što ovaj nogometni fenomen ne može.
Manchester City Navijači Joško Gvardiol

Avatar patkovic
patkovic
19:51 03.01.2026.

Odličan je u napadu ali i jedan od uzroka krize MC lani jer je kasnio u odbranu

