FOTOGRAFIJA IZ 2013.

Prepoznajete li slavnog Hrvata kada je imao 11 godina? Sad mu se divi cijeli svijet...

EKSKLUZIVNO Novigrad: Joško Gvardiol ljetne dane provodi na plaži u Novigradu
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
02.01.2026.
u 13:22

Englezi mu se dive iz kola u kolo, ponajbolji je branič na svijetu, a evo kako je Joško Gvardiol izgledao s 11 godina u dresu Dinama.

Nogometaši Manchester Cityja propustili su se približiti vodećem Arsenalu na dva boda zaostatka nakon što su jučer u utakmici 19. kola Premier lige odigrali 0:0 na gostovanju kod Sunderlanda. Joško Gvardiol ušao je u igru u 57. minuti utakmice i skoro se prometnuo u junaka momčadi Pepa Guardiole. Malo je nedostajalo da njegov senzacionalan pokušaj petom s 12 metara zatrese mrežu domaćina.

Gvardiol je pogodio vratnicu u toj šansi u akciji iz 74. minute, koju možete vidjeti OVDJE. Za svoj nastup zaradio je pohvale Cityjevih navijača, ali i engleskih novinara. Lokalni Manchester Evening News piše da je malo nedostajalo da se još jednom upiše među strijelce i njegovu izvedbu vrednuje ocjenom 7. Istu ocjenu hrvatski branič dobio je od novinara Sky Sporta. 

Od čitatelja BBC-a dobio je treću najvišu ocjenu među igračima Cityja. Nogometni portal Goal dao mu je ocjenu 6 uz navod da je "radio ozbiljne probleme Sunderlandu", da je "praktički igrao kao centarfor" i "kreirao četiri prilike". Portal OneFootball ocijenio ga je sa 7, pohvalio njegovu igru i zaključio da će u utakmici protiv Chelseaja krenuti od prve minute. Navijačka stranica City opisuje ga kao igrača koji je "donio nadu" i bio pozitivan utjecaj s klupe. Dobio je ocjenu 6.5.

Cityjevi navijači po društvenim mrežama hvale Gvardiola za odrađeno u utakmici. Od Guardiole traže da ga vrati na poziciju lijevog beka. "Fantastičan igrač", "Bio je bolji napadač od Haalanda", "Najveća prijetnja pred golom Sunderlanda", "Zabit će u sljedećoj", neki su od komentara.

A dok se Englezi, ali i cijeli europski nogomet iz tjedna u tjedan dive Jošku Gvardiolu, u bespućima interneta pojavila se jedna njegova fotografija dok je imao samo 11 godina i igrao za Dinamo. Riječ je o nastupu na nekom međunarodnom turniru, jer Joško je u duelu s mladim nogometašem Marseillea. Rijetki su tada mogli zamisliti da će Gvardiol u nastavku karijere postići ovo što je dosada ostvario. A tek su mu 23 godine...
