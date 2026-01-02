Prepoznajete li slavnog Hrvata kada je imao 11 godina? Sad mu se divi cijeli svijet...

Nogometaši Manchester Cityja propustili su se približiti vodećem Arsenalu na dva boda zaostatka nakon što su jučer u utakmici 19. kola Premier lige odigrali 0:0 na gostovanju kod Sunderlanda. Joško Gvardiol ušao je u igru u 57. minuti utakmice i skoro se prometnuo u junaka momčadi Pepa Guardiole. Malo je nedostajalo da njegov senzacionalan pokušaj petom s 12 metara zatrese mrežu domaćina.

Gvardiol je pogodio vratnicu u toj šansi u akciji iz 74. minute, koju možete vidjeti OVDJE. Za svoj nastup zaradio je pohvale Cityjevih navijača, ali i engleskih novinara. Lokalni Manchester Evening News piše da je malo nedostajalo da se još jednom upiše među strijelce i njegovu izvedbu vrednuje ocjenom 7. Istu ocjenu hrvatski branič dobio je od novinara Sky Sporta.

Od čitatelja BBC-a dobio je treću najvišu ocjenu među igračima Cityja. Nogometni portal Goal dao mu je ocjenu 6 uz navod da je "radio ozbiljne probleme Sunderlandu", da je "praktički igrao kao centarfor" i "kreirao četiri prilike". Portal OneFootball ocijenio ga je sa 7, pohvalio njegovu igru i zaključio da će u utakmici protivkrenuti od prve minute. Navijačka stranica City opisuje ga kao igrača koji je "donio nadu" i bio pozitivan utjecaj s klupe. Dobio je ocjenu 6.5.

Cityjevi navijači po društvenim mrežama hvale Gvardiola za odrađeno u utakmici. Od Guardiole traže da ga vrati na poziciju lijevog beka. "Fantastičan igrač", "Bio je bolji napadač od Haalanda", "Najveća prijetnja pred golom Sunderlanda", "Zabit će u sljedećoj", neki su od komentara.

A dok se Englezi, ali i cijeli europski nogomet iz tjedna u tjedan dive Jošku Gvardiolu, u bespućima interneta pojavila se jedna njegova fotografija dok je imao samo 11 godina i igrao za Dinamo. Riječ je o nastupu na nekom međunarodnom turniru, jer Joško je u duelu s mladim nogometašem Marseillea. Rijetki su tada mogli zamisliti da će Gvardiol u nastavku karijere postići ovo što je dosada ostvario. A tek su mu 23 godine...