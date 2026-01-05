Naši Portali
NE IGRA U CITYJU

Aston Villa zainteresirana za Marmousha

Premier League - Chelsea v Aston Villa
David Klein/REUTERS
05.01.2026.
u 13:00

Trener Cityja Pep Guardiola nema povjerenja u egipatskog reprezentativca, koji je tek tri puta ove sezone bio u početnoj postavi. Marmoush je dva puta bio starter u engleskom prvenstvu i jednom u Ligi prvaka. Trenutno je s reprezentacijom Egipta na Afričkom kupu nacija u Maroku.

Aston Villa želi u zimskom prijelaznom roku dovesti napadača Manchester Cityja Omara Marmousha (26), koji je ove sezone postigao samo jedan pogodak u 15 nastupa, objavili su britanski mediji. 

Trener Cityja Pep Guardiola nema povjerenja u egipatskog reprezentativca, koji je tek tri puta ove sezone bio u početnoj postavi. Marmoush je dva puta bio starter u engleskom prvenstvu i jednom u Ligi prvaka. Trenutno je s reprezentacijom Egipta na Afričkom kupu nacija u Maroku. 

Marmoush je privukao pažnju Manchester Cityja odličnim partijama u Eintrachtu iz Frankfurta, za koji je u 67 utakmica upisao 37 pogodaka i 20 asistencija. U engleski klub, koji je za njega platio 68 milijuna eura odštete, stigao je prije godinu dana potpisavši ugovor do lipnja 2029. 

Za reprezentaciju Egipta je u 42 utakmice zabio devet golova. 
