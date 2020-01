Jeste li zadovoljni promjenama? Kako se novi RTL-ov trojac snašao ispred kamera?

Već smo navikli da draž velikim rukometnim natjecanjima podignu RTL-ovi prijenosi i odlične studijske emisije u kojima su godinama kao stručni komentatori ponajprije znanjem briljirali zabavni i ležerni Goran Šprem i Mirza Džomba. Kako s vremena na vrijeme nije loše malo i osvježiti sadržaj, RTL-ovci su uoči EP-a 2020. ušli u pomalo rizičan projekt, no kad je objavljeno da su nova lica Petar Metličić i Drago Vuković te Nikša Kaleb umjesto Vlade Šole u komentatorskom tandemu s Filipom Brkićem, u startu je bilo jasno – bit će to pun pogodak!

Filip: Učio od Šole, Sarača...

– Nikša je svoje komentatorske vještine već dokazao u pisanom obliku, a sada ga čeka nešto posve novo. Siguran sam da će na pravi način analizirati zbivanja na terenu. U prošlosti je znao biti oštar kritičar, ali stručnost nikada nije dolazila u pitanje. Na kraju krajeva, riječ je o olimpijskom pobjedniku i svjetskom prvaku. Dvojac Vuković – Metličić također je dio zlatne generacije, to su dečki s karizmom i vjerujem da su većini ostali u lijepom sjećanju. Sada ćemo ih ponovno gledati – kaže glavno sportsko lice i glas RTL-a Filip Brkić...

– Pripremamo se praktički cijele godine, svaki na svoj način. Ovo je timski rad i svatko zna što ga čeka u siječnju. Meni je ovo sada sedmo veliko rukometno natjecanje u nizu, šesto u kontinuitetu. RTL je ‘najrukometnija’ televizija.

Od prvenstva do prvenstva... Kako se rukometno educirate kroz godinu i koliko ste sada bolji nego kad ste prvi put prenosili, pitamo Brkića?

– Pratim klupski rukomet tako da većinu naših igrača pratim i radim na prijenosima, što je sjajna stvar. Vidim ih u nekom drugom okruženju i sustavu. Rukometne detalje učio sam od najboljih: Saračevića, Šole, Dominikovića... Svi su utjecali na moje poznavanje rukometa kao sukomentatori i analitičari, vjerujem da će Kaleb u tom smislu nastaviti niz.

U voditeljskoj se ulozi lani odlično snašao Marko Vargek koji nam otkriva kako su došli do nove “napadačke trojke”...

– Kao i prijašnjih godina, i ove je kriterij bio olimpijsko i svjetsko zlato. Odluka je pala na legendarnog kapetana Peru Metličića koji je trener i veliko ime koje donosi iskustvo, zatim najmlađeg člana te generacije Dragu Vukovića koji je zabio više od 1000 golova u Bundesligi, a karijeru je prekinuo prije nešto više od šest mjeseci. Nikšu Kaleba bilo je zabavno gledati kao sjajno lijevo krilo, a poslije je dobro komentirao natjecanja. Mislim da smo dobili dobar balans.

Mijenja li se time i “koncepcija igre”? Džomba i Šprem bili su vrlo ležerni i zabavni, dok je Metličić vrlo ozbiljan...

– Mislim da se ne mijenja puno. Džomba i Šprem radili su sjajan posao, mislim da je i Metličiću, Kalebu i Vukoviću stalo da dokažu da mogu dati kvalitetan i originalan štih priči. Nisam doživio Metličića kao preozbiljnu osobu, Vuković je vedar, Kaleb humorističan, mislim da će biti dobre zabave i smijeha. Naravno, ako će se i repka na terenu pobrinuti da bude dobro ozračje u studiju – kaže Vargek kojeg pitamo može li se prelazak s terena u studio usporediti s trenerskom karijerom nakon igranja?

– Na neki način je prisutan taj osjećaj jer na terenu prenosiš atmosferu i blizu si svemu što se događa. U studiju je puno šira slika, drukčije su obveze tehnički i sadržajno, imaš odgovornost izgraditi atmosferu uoči i poslije utakmice. Ovo je druga godina da radim zagrebački studio i iako mi ponekad nedostaju utakmice i atmosfera iz drugih država te stvaranje takvih uspomena, jako sam zadovoljan u studiju i smatram to napretkom.

Poljska 2016. se pamti

Kakve rezultate očekujete i koje vam je rukometno prvenstvo do sada kao televiziji bilo najuspješnije?

– Poljska 2016. je bila najuspješnija, završilo je medaljom, cijela priča je najduže trajala. Ne spominjem prvenstvo 2009. koje je bez konkurencije najuspješnije, a također smo ga prenosili. O uspjehu reprezentacije ovisi i naš poslovni uspjeh, naravno. Utakmice Hrvatske imaju sjajnu gledanost, ona raste sve više kako turnir odmiče. Ove godine na našem glavnom kanalu, na RTL-u 2 i besplatnoj platformi RTL Play prenosimo ukupno 51 utakmicu. I finale u kojem igra Hrvatska, nadam se.

A veliko osvježenje na ekranu bila je već lani Ines Goda koja je naslijedila Vargeka u javljanjima s terena.

– Da, bilo je to doista vatreno krštenje, ali preživjela sam i spremna sam za još. Reakcije su bile odlične, do mene je došlo jako puno dobrih i pozitivnih komentara od znanih i neznanih. Moram priznati da su me iznenadili, ali i ohrabrili. Lijepo je čuti i vidjeti da netko cijeni tvoj trud i rad, lijepo je znati kada netko prepozna koliko ti je stalo, a lijepo je dobiti i dobronamjerne savjete od starijih i iskusnijih kolega. Uvijek sam jako kritična prema sebi, nikad nisam sto posto zadovoljna i uvijek želim biti bolja. Novi rukometni siječanj za mene je novi veliki izazov i nova odgovornost.

Jeste li spremni za nova “druženja” s izbornikom Červarom, pitamo Ines? Lani je bilo vrlo uzbudljivo nakon utakmica s Njemačkom i Francuskom...

– Itekako sam spremna! Veselim se druženju s igračima i izbornikom Červarom. Uvijek je posebno zadovoljstvo raditi s Linom, čovjek je to s puno iskustva i od njega se puno može naučiti. Rukomet je takav, izvlači emocije, puno emocija. Posebno kod onih koji ga poput izbornika žive 24 sata na dan, svaki dan i tako godinama. Nitko nikome ništa ne zamjera. Znam da smo spremni za novo rukometno poglavlje.

Što kaže ženska intuicija? Dokle ćemo doći na ovom EP-u?

– To je pitanje koje mi novinari uporno postavljamo sportašima uoči velikih natjecanja iako znamo da ne vole predviđanja. Ne volim ih ni ja. No ako već moram prognozirati, reći ću da Hrvatsku vidim u završnici u Švedskoj.

